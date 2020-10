Dobrý podcast podle Dana Tržila? Je slyšet v metru a na D1. | E15.cz

S trochou nadsázky by se Dana Tržila dalo označit nálepkou otec podcastů v Česku. Několik let vydává vlastní pořady, jiným produkcím pomáhá v tom, aby byl jejich podcast úspěšný. „To, že každý musí mít podcast přejde. Jednu dobu měl každý svůj blog. Ale zdravé podcasty a podcasteři zůstanou. Nicméně podcasty půjdou ještě nahoru. Přijde chvíle, kdy osobnosti a influenceři budou mít své podcasty. Až bude mít svůj podcast třeba takový Leoš Mareš, tak o nich uslyšíme ještě více,“ říká v rozhovoru pro web E15.cz Tržil. Mimochodem jeden z jeho podcastů Proti proudu vydává nové díly pět let a nasbíral už přes milion poslechů.

Když se v Česku řekne podcast, ti, kteří pamatují začátky podcastové vlny nikdy nezapomenou zmínit vás. Vnímáte to?

Je to trochu moje strategie. Aby, když se řekne podcast, aby osm z deseti lidí řeklo: jo, Dan Tržil.

Kdy, kde a jaký byl váš první podcast?

To ještě nebyly podcasty na Spotify. Mimochodem to, že se Spotify rozhodlo, že globálně podcasty ovládne, to je docela nová věc. Teď do toho investují stovky milionů dolarů. Ale už tehdy fungovaly podcasty na Applu. Měl jsem pořad na Applu, na Soundcloudu a svůj web, který jsem si na to udělal. Byl to rok 2015. Tehdy byly podcasty ještě niche trh.

Už dřív jsem je ale hodně poslouchal. Je to můj oblíbený způsob vzdělávání. Podcasty mi pomohly k pracovním pozicím, kdy jsem pracoval na dálku pro americké marketingové agentury a hodně jsem cestoval. O cestování jsem psal blogy, ale psaní není můj šálek čaje. Pak jsem se vrátil do České republiky a vlastně mě napadlo - ty podcasty jsou super, ale v Česku je nikdo nedělá. A spustil jsem Proti Proudu.

Proč se to jmenuje Proti Proudu?

Jsou to rozhovory s lidmi, kteří jsou nejlepší v tom co dělají. Přišlo mi to jako trefný název. Ale upřímně jsem si dal týden na vymyšlení názvu a nic lepšího z toho nevzešlo. A já se nechtěl zaseknout na vymýšlení dokonalého názvu.

Kdy přišel moment, že to začalo být zajímavé, že to někdo poslouchá?

Šlo to postupně. Minimálně půl roku než šla poslechovost do řádu stovek lidí. Čím déle to dělám, tím více to roste.

Kdy to začal být byznys, živobytí?

Asi po roce od spuštění Proti Proudu jsem se podcastům začal věnovat naplno. Pak asi rok trvalo, než to začalo nějaké peníze generovat. Měl jsem nějaké úspory a do dalšího roku, do druhého roku fungování, už jsem z toho chtěl mít obživu. A to se stalo.

Jaký je za tím byznys model, aby to vydalo na živobytí?

Příjmy mám ze svých dvou podcastů Proti Proudu a Na vlně podnikání a z reklamy v nich, druhý zdroj příjmů je tvorba podcastů pro firmy na klíč a třetí část je nějaká konzultační činnost, workshopy a školení.

S čím v rámci těch konzultací radíte?

Jednak s technickou stránkou věci, jaké studio, jaká nahrávací technika. Pak v tom, jak podcast zveřejnit a jak k němu přitáhnout publikum. To zásadní, ač ne každý se nad tím zastaví, je to, proč by to měl někdo poslouchat. Spousta firem chce dávat ven informace, chce komunikovat nějaký svůj obsah, ale neodpoví si, proč tou formou má být zrovna podcast. Jde podcastem pracovat na značce z hlediska marketingu, je možné dělat podcast na posílení employee brandu, aby firma lákala nové zaměstnance, je možné dělat podcast jako nástroj interní komunikace, takové firemní intranetové rádio. Nebo pokud chce firma sdílet nějakou svou expertízu trhu. Nejde dělat podcast pro každého, ale zadavatelé si zatím často myslí, že ano.

Pokud by existovala podcastová kuchařka Dana Tržila, jak takový dobrý podcast správně uvařit?

Jsou věci, které fungují. Rozhovory, jsou produkčně nejjednodušší. Trochu to funguje marketingově, když tam jako hosta přivedete někoho zajímavého. Ale na druhou stranu rozhovorových podcastů je plno. Je to otřepaný formát.

Zásadní je technická kvalita. A tím, jak je víc a víc podcastů, je to čím dál tím důležitější. Tady existují dva testy - to, jestli podcast slyšíte v metru nebo na dálnici D1. Spousta podcastů má drobné nedostatky. Třeba je hlasitější znělka než samotný podcast, nebo když je v podcastu víc hlasů, jeden je slyšet lépe než druhý a podobně. A to je škoda. U firem, které na to můžou mít a mají slušné rozpočty, je to pak maličko ostuda.

Moderní podcasty popohnal rozvoj technologií, smartphony, dostupnější data. Dnes je to v pravdě móda. Nabídka toho, co lze poslouchat je bezbřehá. Co v té nabídce vás jako posluchače zajímá dnes?

Smart Passive Income, Tropical MBA - obojí je o budování online podnikání. A paradoxně u nich zůstávám od začátku, kdy je poslouchám. Stejně jako u zmíněného Tima Ferrise. Odebírám asi dvacet různých podcastů a z těch vybírám podle chuti a nálady.

Obecně nejvíc jinak asi poslouchám delší rozhovorové podcasty. A k tomu se snažím sledovat zajímavý trend podcastů, které jsou výpravné, mají nějaký narativ. Je tam vymakaný sound design, umí skvěle vtáhnout do děje. Zatím teda hlavně v rámci amerických produkcí, ale začíná to pronikat i sem.

Jaké další trendy v tomto oboru vidíte?

V Česku jsme v rané době. Ale už ne v pravěku. Zajít do hospody a něco tam nahrát nestačí. Myslím si, že celý trh projde postupně efektem jako YouTube. Podcasty budou lepší a lepší, v podstatě profesionální.

Podcasteři tedy budou youtubeři i z hlediska příjmů?

Zatím streamovací platformy nikomu nic moc neplatí, pokud nejste Joe Rogan. A je to pro ně skvělý byznys, protože zatímco za hudbu musí umělcům platit, v podcastech mají nekonečné množství obsahu zadarmo. Jak tedy vydělat jako autor podcastů? Jedině na reklamě, kterou si do svého podcastu pustíte. A nebo přes systém dárcovství, používat Patreon a podobně.

Kolik lidí dnes v Česku dokáže na podcastu vydělat?

Donedávna bych řekl, že jen já. Ale nedávno jsem koukal, že třeba podcast U kulatého stolu má na Patreonu dva tisíce dolarů měsíčně. Vydělává na tom aktuálně několik lidí. Jednotky. Ale přijde to do pár let a bude nás víc.

Jsou v kontextu rozvoje české podcastové scény nějaké zajímavé trhy ve světě, v Evropě, které sledovat?

Určitě USA, tam jsou tak dva roky před námi. Ale třeba i Slovensko. Tam začal podcasty dělat deník SME a mají už docela kompletní nabídku pořadů, formátů, typů podcastů. Média tam začala dělat podcasty dřív než u nás, takže tam taky nebude chyba koukat.

Vytvoří se kolem podcastů svébytný trh providerů, kteří budou silní? Něco jako sociální sítě a digitální lídři, kteří je spravují?

Bude zajímavé to sledovat. Trh je rozdrobený, není podrobná analytika, není jednotná reklamní platforma. Pokud to někdo zmonopolizuje, přijde i do podcastů to, co známe odjinud. Google AdWords, Facebook Ads. Zpětná vazba pro zadavatele reklamy, že když dám pět milionů sem, přinese mi to to a to. Bude možné redukovat reach fanoušků, jako to začal dělat Facebook až nabral kritickou masu. Když nezaplatíš, tak ti to nezobrazím. Dá se také očekávat zavedení nějaké přímé placené služby pro uživatele.

Jsou podcasty krátkodobá bublina, nebo ne?

Trochu možná ano. To, že každý musí mít podcast, přejde. Jednu dobu měl každý svůj blog. Ale zdravé podcasty a podcasteři zůstanou. Nicméně podcasty půjdou ještě nahoru. Přijde chvíle, že osobnosti a influenceři budou mít své podcasty. Až bude mít svůj podcast třeba takový Leoš Mareš, tak o nich uslyšíme ještě více.

Kde je v tomto ekosystému a v této budoucnosti vaše místo?

Snažím být o krok napřed a trochu nad trhem. Produkovat podcasty samozřejmě budu i nadále. Proti Proudu, to je srdcovka. Nedávno jsem vydal stý díl, zkouším si hrát s videem a novými formáty. Celkem máme už milion a čtvrt poslechů. Kromě toho třeba aktivně řeším reklamní systém do českých podcastů. Na webu Ceskepodcasty.cz agreguji české podcasty, jako takovou databanku, CSFD.cz pro podcasty.