Energeticky soběstačná atrakce. Nizozemská společnost navrhla unikátní spirálovou rozhlednu | E15.cz

Architektonicky unikátní dílo představila nizozemská společnost NorthernLight. Jedná se o spirálovou vyhlídkovou věž, na jejíž vrchol by návštěvníky vozily prosklené buňky ve tvaru koule, a v budoucnu by věž mohly pohánět pouze solární panely a větrná energie.

Věž by mohla dosahovat několika desítek metrů a jednotlivé buňky určené k pozorování okolí by vyjížděly nahoru a poté zase dolů.

V každé „observatoři“ by se pak měly nacházet inteligentní skla, která by návštěvníkům poskytovala informace o tom, na co se právě dívají. Celou věž by navíc měl řídit systém umělé inteligence.

Kolem věže by mohlo kroužit až dvě desítky kabin. NorthernLight uvádí, že počet jednotlivých kapslí na věži by šel snadno navýšit či snížit podle aktuální potřeby.

Hlavními devizami návrhu nizozemské společnosti by měla být také uhlíková neutralita a nízká energetická spotřeba věže. To vše navíc doplněno 360 stupňovým výhledem. Firma ale zatím neuvedla, kde by mohl projekt vzniknout.

Podívejte se na projekt spirálové věže ve videu: