Colours of Ostrava 2019: Program, ubytování, vstupenky | E15.cz

Toto léto proběhne od středy 17. července do soboty 20. července. Kromě toho, že vystoupí řada známých zahraničních interpretů, se pozornost upíná také na sponzory.

Agrofert bude chybět, mediální část holdingu ale zůstane

Na konci minulého roku Agrofert ohlásil, že už nadále nebude jedním z hlavních sponzorů festivalu. Samotný Agrofert spadající do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše k tomu uvedl, že ke změně nedošlo kvůli tlaku samotných umělců, kteří s ním nechtějí být spojování, ale kvůli úsporným opatřením. Přesto ale festival vazby s holdingem zcela nezpřetrhal. Generálním mediálním partnerem zůstává MF DNES a hlavním mediálním partnerem zůstává i zpravodajský server iDnes.

Colours of Ostrava: Program bude opět bohatý

Jak již bylo zmíněno v úvodu, ostravská akce, která se koná již po osmnácté, bude hostit řadu hvězd. Největším lákadlem bude zřejmě dlouho očekávaná kapela Florence and the Machine. Nebude chybět ani britská kapela The Cure či skotští Mogwai. Do Ostravy navíc znovu zavítá francouzská šansoniérka ZAZ. A početnou zahraniční výpravu doplní i tuzemské hvězdy nejen z hudební branže. Festival nabídne také filmy, divadla, diskuze či workshopy.

Vstupenky jsou nejlevnější s předstihem

Vstupenky lze koupit on-line u autorizovaných prodejců, jakými jsou e-shop Colours, Ticketportal, GoOut, anebo web Objevte více muziky. Čím dříve jsou vstupenky koupeny, tím jsou levnější.

Ubytování: k dispozici bude Chill Village

Kdo si chce v Dolních Vítkovicích užít kulturní zážitek více než jeden den, musí myslet i na to, že přímo v areálu žádné ubytování nesežene. Jednou z variant je ubytovat se v kempu u Slezskoostravského hradu. Další možností je objednat si stan v takzvané Chill Village, která bude ležet pouhých sto metrů od vchodu do areálu. Ubytovat se lze také na studentských kolejích a využít lze i Airbnb. Seznam nabídek k ubytování nalezete zde.

Colours of Ostrava je největším byznysovým podnikem na trhu letních festivalů v Česku. Tržby v roce 2017 činily 133 milionů korun a zisk dosáhl 9,7 milionu korun.