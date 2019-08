Hrnky s nacisty jdou prý na odbyt. Naše vojsko rozšířilo sortiment o další zločince | E15.cz

"Co se týče prodejů našich hrnků, tak všeobecně vede Hitler a jeho parta. Co se jeví zakázané, tak je prodejné. Co víc k tomu dodat. Že tam je pak asi šedesát dalších osobností, tak to tolik nikoho nezajímá. Ale když se napíše, že neděláme jen vrahy, ale i Ovčáčka, tak se hnedle prodá další karton," reaguje ředitel vydavatelství Emerich Drtina na dotaz, jak velký je o produkty s nacistickými vůdci zájem ze strany zákazníků.

Na podobné dotazy Drtina v minulosti odpovídal s tím, že nabídku produktů na e-shopu Našeho vojska ovlivňuje poptávka zákazníků. Také se prý jedná o prodej sběratelských předmětů.

"Upřímně si nedokážu představit, že jim denně přijde dvacet mailů od zákazníků s tím, že chtějí zakoupit hrneček s Himmlerem, Eichmannem, Göringem nebo Goebbelsem. Myslím si, že problém je spíš na straně vydavatelství," uvedl Jan Charvát z Instutu politologie Fakulty sociálních věd v Praze.

Podobných podle něj nevhodných produktů se v nabídce vydavatelství najde mnohem víc, připomíná akademik. Zmiňuje například trička s motivy Ku-Klux-Klanu.

"Nemyslím si, že by v Česku výrazně stoupal zájem o takovou tematiku. Skupiny adorující Hitlera v tuzemsku skomírají a moderní extrémní pravice se tomuto tématu obloukem vyhýbá. Ti by zřejmě spíš dali přednost hrnku s Orbánem," dodává.

Podle Drtiny o hrnečky s nacistickými vůdci média projevují zájem dlouhodobě. Sám je ale za propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka nepovažuje, vnímá je spíš jako upomínkové předměty.

"Již několik let se naše hrníčky vyskytují v různých médiích, stále o nich někdo píše. A hlavně o těch německých, ty zajímají všechny nejvíce a vše spojují s nějakou propagací fašismu. Já vymyslel hrníčky na základě podobných motivů z Itálie," uzavírá Drtina.

Šetření policie z loňského roku neprokázala, že by prodej hrnků nebo triček se zmiňovanými motivy bylo trestnou činností.