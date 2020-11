Jak David Letterman dobyl svět a teď na penzi vydělává za 45 minut 2 miliony dolarů  | E15.cz

Možná jste si toho také všimli. Atomizovaný svět internetu a sociálních sítí již neumí vytvářet globální superhvězdy ze zpěváků, zpěvaček, herců ani hereček. Titáni typu Toma Cruise, Madonny, Michaela Jacksona či Meryl Streepové se již zkrátka nerodí a současné popkulturní hvězdy jsou vždy buďto příliš lokální, nebo úspěšné jen u určitého typu publika (nejčastěji definovaného věkem).

Globálními celebritami se nyní stávají političtí lídři, jako je Donald Trump, Angela Merkelová, manželé Obamovi, papež František, a byť se to možná mnohým nelíbí, také aktivisté typu Grety Thunbergové.

Čestnou výjimku pak tvoří jen nejslavnější televizní moderátoři, kteří Trumpovi, Gretě a spol. alespoň částečně sekundují. Nejslavnější a také nejbohatší televizní tvář světa Oprah Winfreyová je zkrátka známá téměř jako Trump.

Proč tomu tak je? A proč dnes největší streamingové služby Netflix, Apple Plus či HBO Max podepisují nesmírně drahé smlouvy nikoli se známými herci, ale právě s moderátory (jako nejnověji Apple Plus s legendárním držitelem desítek Emmy Jonem Stewartem)?

Na to nejlépe odpoví příběh asi nejvýznamnějšího moderátora nočních show posledních 50 let Davida Lettermana, který sice již v roce 2015 odešel do zaslouženého důchodu, aby ale o tři roky později podepsal neuvěřitelný deal s Netflixem a začal točit talk show "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman". Nejnovější sada rozhovorů v rámci třetí série show se na Netflixu objevila koncem října a nabízí "jen" čtyři epizody. Ale za každou z nich Letterman inkasuje neuvěřitelné dva miliony dolarů. Docela slušný přivýdělek v důchodu, nemyslíte?

Ale Letterman si to lidově řečeno odmakal. Aby takový dream job získal, musel ujít obří kus cesty z rodného Indianapolisu, čelit několika poměrně ostrým výpadům a uspět v brutální konkurenci. Dokázal to, má na kontě nejspíš nejvíc rozhovorů v dějinách televize a také částku kolem 400 milionů dolarů, což z něj činí jednoho z pěti nejbohatších televizních moderátorů všech dob. Plus bývá všemi svými mladšími konkurenty označován za nejvýznamnějšího mentora, učitele, vzor.

Neposedný hlasatel počasí

David Letterman se narodil 12. dubna 1947, lze jej tedy označit za produkt poválečného baby boomu, který zadělal na celospolečenské změny v 60. letech ve většině západního světa. Ty byly zčásti důsledkem i generační vzpoury právě těchto babyboomers vůči hodnotám svých rodičů. Ovšem zrovna malý a i dospívající David Letterman své rodiče miloval. Jeho otec byl květinářem, matka byla úřednicí v místní církvi, právě ona pak byla častou návštěvnicí Davidových talk show. A nejspíš by jím byl i otec, nebýt jeho nemocného srdce. Harry Joseph Letterman měl první infarkt již v pouhých 36 letech a syn David celé dětství vyrůstal v obavách, že otec zemře. To se nakonec stalo, když Harrymu bylo 57 let. Rodinné prokletí srdce pak pronásleduje i Davida, kterému při preventivní prohlídce v roce 2000 diagnostikovali problémy a raději mu udělali bypass.

Ale to zbytečně předbíháme. Zatím pouze víme, že se pozdější superstar televizní obrazovky narodila, a to konkrétně v v Indianapolisu, tedy ve městě aut a závodů, což se ostatně stává jedním z brzkých koníčků malého Davida. Jeho hrdinou je jeho otec, "který je společenským tvorem, umí vyprávět skvělé vtipy a zkrátka je duší každého večírku". To jej ovlivnilo víc než škola či první brigády. Letterman sám sebe vždy označoval za průměrného studenta a potvrzuje to i fakt, že se kvůli známkám nedostal ani na Indiana University (nejlepší místní škola, která však nepatří ani mezi širší okruh top amerických univerzit) a navštěvoval méně prestižní místní vysokou školu.

Přesto právě na škole začal nenápadně budovat svou kariéru, když se stal rozhlasovým moderátorem. Z první práce jej vyhodili kvůli "ohavnému přístupu ke klasické hudbě". Přesto Letterman u mikrofonu vytrval, a když v roce 1969 skončil školu (a díky náborové loterii se vyhnul narukování do armády bojující ve Vietnamu), rozhodl se pro televizní dráhu.

"V šedesátém devátém jsem byl po škole a fakt jsem netušil, co budu dělat. Pak jsem náhle viděl Paula Dixona (původně rozhlasový moderátor - poznámka redakce), co na té obrazovce předvádí... a uvědomil jsem si: přesně tohle chci dělat," popsal své nejdůležitější rozhodnutí v životě David Letterman. Nebo alespoň jedno z nejdůležitějších.

Vedle práce v rozhlase tedy Letterman nastoupil do televizní stanice WLWI jako moderátor zpráv a hlasatel počasí. Postupem času začal suchý zpravodajský styl nabourávat sarkastickými a mnohdy téměř surreálnými poznámkami (například jedné tropické bouři pogratuloval k "povýšení" na hurikán), čímž si vydobyl pozornost i popularitu. Začal se objevovat i v jiných pořadech, objevil se také jako reportér z pit stopu při slavném závodě Indianapolis 500 (to už v řadách stanice ABC Sports).

Neúspěšný herec

Jeho kariéra byla jasně na vzestupu a stejně tak i jeho čím dál barvitější smysl pro humor. Čím dál víc lidí (a to včetně jeho manželky) jej ponoukalo, aby dal kariéře nový směr a pokusil se prosadit ve velkém světě. A to v amerických myslích a duších vždy znamenalo v Los Angeles. Právě tam Letterman s manželkou přesídlili v polovině sedmdesátých let a jeho kariéra opravdu nabrala rychlý spád. Začal vystupovat v The Comedy Store, tam si jej všiml tehdy slavný stand-up komik Jimmie Walker, pro něhož následně Letterman začal pracovat jako scenárista. V této talentové líhni se prostřídala řada později slavných mužů včetně Jaye Lena nebo Louiho Andersona, šlo o jeden z těch příslovečných výtahů k velké kariéře.

A pro Lettermana tomu tak skutečně bylo. Během nadcházejících pěti let se začal prosazovat v nejrůznějších typech televizních pořadů od zpravodajských přes publicistické až po vyloženě zábavní formáty, nejčastěji soutěže. Začal koketovat také s Hollywoodem, když se zúčastnil konkurzu na hlavní roli v chystané (a dnes již zcela kultovní) komedii Připoutejte se, prosím! Roli nedostal, ale i tak se mu změnil svět. Zhruba ve stejnou dobu se již začal prosazovat jako jedna z klíčových postav tehdy nezpochybnitelně nejpopulárnějšího večerního pořadu The Tonight Show Starring Johnny Carson, jehož ústřední postava a jeden z otců zakladatelů moderní televize Carson si Lettermana oblíbil pro jeho sarkastický smysl pro humor. Zároveň právě Carsona David Letterman označil za muže, který jej v životě ovlivnil nejvíc.

Letterman se stal plnohodnotným členem Carsonova týmu, ale již dva roky na to dostal od stejně stanice (NBC) nabídku mít vlastní pořad. Tím se stala Lettermanova ranní show, která sice měla ohromný úspěch u kritiků a insiderů, ale rating byl spíše zklamáním. Vedení NBC však o talentovaného muže nechtělo přijít, proto mu stanice nabídla noční show přímo navazující na Carsonův pořad.

Late Night with David Letterman odstartovala 1. února 1982 s Billem Murraym jako vůbec prvním hostem. Ten se stane věrným Lettermanovým soukmenovcem, když se v jeho pořadech objeví od té doby vůbec nejvícekrát a také bude jeho posledním hostem ve standardní televizi, jak jsme ji znali.

Lettermanův styl moderování byl na tehdejší poměry extrémně jízlivý, zpovídané hosty si dobíral, vůbec k nim nepřistupoval s tehdy povinným respektem, ale spíše si z nich utahoval. Přesto zpovídal největší hvězdy tehdejší doby (mohlo to být dáno i tím, že NBC byla v té době stanice číslo jedna) a u diváků si jeho show vydobyla kultovní status.

Letterman navíc doplnil poměrně statický a zaběhlý formát talk show o několik výrazných novinek, slavné jsou jeho Top 10 seznamy, nabourávání natáčení ve vedlejších studiích (Letterman se zkrátka vypravil s kameramanem v živém přenosu do vedlejšího studia a naboural třeba natáčení kuchařského pořadu), nebo zapojení jeho vlastního psa do narace pořadu. Letterman si tak vysloužil pověst inovátora a získal za svou show i řadu ocenění.

Boj s Lenem

Když se chýlil konec kariéry Johnnyho Carsona na přelomu osmdesátých a devadesátých let, nikdo nepochyboval, že jej nahradí právě Letterman. Přesto The Tonight Show převzal někdo jiný - Jay Leno. Letterman na to zareagoval pochopitelně: přešel do konkurenční CBS a nastal jeden ze slavných střetů americké televize Letterman vs. Leno.

CBS do Late Show with David Letterman investovala neuvěřitelných 140 milionů dolarů (část šla na rekonstrukci slavného Ed Sullivan Theater, odkud se vysílala, část na kapelu, část na Lettermanův plat). Nová show se na obrazovkách objevila 30. srpna 1993 a dvě sezony se Lettermanovi dařilo Jaye Lena válcovat. V konečném součtu této dvě dekády trvající bitvy byla Lettermanova show úspěšnější téměř ve všem: byla nominována na neuvěřitelných 67 nominací na Emmy, dvanáctkrát prestižní cenu získala, sám Letterman se v každoroční anketě o nejpopulárnější tvář americké televize umístil 12krát výš než Leno, dvakrát jej porazila dokonce jen neporazitelná Oprah Winfrey. A Letterman na rozdíl od Lena dostal nabídku moderovat udílení Oscarů.

V jednom jediném však Leno vítězil, a to byla sledovanost. Od roku 1995 až do konce této války televizních titánů Lenova show na NBC Lettermana drtila. Traduje se, že bodem obratu k Lenově úspěchu se stala epizoda s britským hercem Hugh Grantem krátce poté, co byl načapán s prostitutkou. Naopak Lettermanovi paradoxně uškodilo oscarové angažmá - ačkoli jím moderovaný večer roku 1995 patřil k divácky nejúspěšnějším za poslední dekádu, jeho avantgardní fóry většinou nepadaly na úrodnou půdu a zpravidla se míjely s publikem. To se stalo v Hollywoodu a tisku velkým tématem, a ačkoli si z toho Letterman později dělal legraci, ulpěl na něm cejch neúspěchu. A diváci na to nezapomněli. Ačkoli co se neúspěchu týče: Lettermanův pořad na CBS každou noc sledovaly zhruba čtyři miliony diváků, Lenův zhruba 5,5 milionu. Uvědomíme-li si, že se jim dařilo takové publikum lákat denně po dobu dvou desítek let, jde o neuvěřitelný výkon. Závěrečnou epizodu pak sledovalo téměř 14 milionů diváků. Obdivuhodné.

Inspirace i střety

Letterman na obrazovce vydržel v téměř stejné roli do roku 2015, kdy se odebral do zaslouženého důchodu. V té době měl na kontě neuvěřitelných 6080 epizod svých dvou show, což z něj činí nejdéle sloužícího televizního matadora večerní pořadů historie americké televize (překonal svůj vzor Johnnyho Carsona).

Vedle toho se stal úspěšným producentem, když kromě svých show se jeho produkční společnost podílela na jednom z mimořádně úspěšných sitkomů Všichni milují Raymonda. Později se věnoval i artovým projektům či dokumentům.

Co o jeho úspěchu kromě toho všeho a odhadovaného majetku ve výši 400 milionů dolarů (tedy zhruba stejně jako Jay Leno, což oba řadí mezi pětici nejlépe vydělávajících televizních tváří všech dob), je fakt, že jej za hlavní inspiraci a vzor jmenují snad všichni dnes úspěšní moderátoři typu Conana O'Briena (jeho nástupce v Late Night), Stephena Colberta (jeho nástupce v The Late Show), Jimmyho Fallona, Jimmyho Kimmela, Johna Olivera či Setha Meyerse. Tedy v podstatě všichni, kdo dnes tvoří etalon televizní zábavy.

Oni, stejně jako Letterman, ztělesňují ideální celebritu dneška: jsou velmi inteligentní, mají jasně definované postoje a hodnoty, zároveň umějí vytvářet produkt srozumitelný masám a atraktivní pro nejširší publikum. Není se čemu divit, že právě o takovéto postavy bojují největší společnosti světa, ať už z toho starého, televizního, nebo nového, streamingového.

Tak vyhrocená osobnost, jakou Letterman bezpochyby stále je, se pak neobešla bez kontroverzí. Tou největší byl samozřejmě střet s NBC kvůli nástupnictví za Johnnyho Carsona. Letterman neváhal přesídlit s celým konceptem a ansámblem do přímé konkurence a navíc později přiznal, že i samotný Carson mu posílal své vtípky, které Letterman používal.

Letterman si také kupříkladu znepřátelil bohyni obrazovky Oprah Winfreyovou, a to po společném interview v roce 1989, při němž se Letterman do Oprah údajně nevhodně navážel. Následovalo 16letá nevraživost. Až v roce 2005 se vše urovnalo a Oprah u Lettermana znovu vystoupila.

Na vrcholu popularity si pak moderátor znepřátelil také dvě mocné skupiny, tedy Republikány (kvůli urážce Sarah Palinové) a teroristickou organizaci Al-Kajda, která dokonce vyhlásila, že by některý z jejích přívrženců měl Lettermana zabít. Přežil. A ačkoli se nestal mučedníkem, zůstává stálicí obrazovky, která umí hnout dějinami.