Borat 2 jde do kin a kolem Sachy Barona Cohen je živo. Jde o humanismus, nebo rasismus? | E15.cz

Mohl z něj být model. A nejspíš by to byl nejvtipnější model světa, kdyby se neprosadil tam, kde mu to sluší nejvíce - v roli baviče a glosátora na televizní obrazovce. Sacha Baron Cohen patří k největším komikům současnosti a brzy uvidíme pokračování jeho největšího hitu. Tedy jeho skalní fanoušci by se možná tvrdě přeli o to, co je Cohenův největší hit. Silných alter eg má víc.

Ještě v roce 2018 se mohlo zdát, že britský komik Sacha Baron Cohen ustupuje ze slávy. Po dekádě megaúspěchů se snímky Borat, Ali G in da House nebo Brüno se původně televizní hvězda snažila prosadit tradičnějšími snímky Diktátor a Grimsby. Fanoušci Cohenova konceptuálního humoru však na tyto pokusy nereagovali již tak nekriticky nadšeně jako kdysi.

Pak se ale vše změnilo. V roce 2018 se Baron Cohen vrátil po více než deseti letech na televizní obrazovky a seriál Who Is America? opět ukázal, jak moc přesný, ostrý a nekompromisní je sarkasmus Sachy Barona Cohena. Byla to však jen předehra.

Rok 2019 přinesl dvě zásadní události v životě tohoto nevšedního muže. Prvním bylo jeho keynote při přebírání ocenění od Anti-Defamation League za jeho boj proti rasismu a dalším formám nenávisti. Cohenova půlhodinová řeč obletěla svět, byla přeložena do řady jazyků a dodnes patří k tomu nejpřesnějšímu, co o současném světě zaznělo. „Jen si představte, co by Goebbels dokázal mít k ruce Facebook,“ poukázal Cohen na problematičnost aktuálního veřejného diskurzu.

A jisté zvážnění ve výrazu pokračovalo, když se Cohen objevil jako představitel hlavní role šestidílné minisérie Netflixu Špion. Zahrál si tu skutečnou postavu izraelského špiona, který se v Libanonu dostal do nejvyšších pater politiky. Původně komik zde prokázal, jak fantastickým hercem je. Důkazem budiž nominace na řadu hereckých cen.

Rok 2020 pak je rokem absolutního návratu. Cohen nejprve rozčeřil vody, když jako vidlácký country zpěvák donutil na jednom rodeu zpívat návštěvníky píseň omílající snad všechny současné konspirační teorie. Když byl z jeviště odklizen, za chvíli se vrátil jako reportér, který o tom všem má natáčet reportáž. V tu chvíli již bylo mnohým jasné, že nejde jen o takový žertík, ale promyšlenou kampaň na události příští.

Oč jde? O nic menšího než návrat kultovního kazašského moderátora Borata Sagdiyeva, který odešel „do důchodu“ po ohromném úspěchu prvního boratovského filmu z roku 2006. Borat však nezemřel, jen se mu po premiéře filmu již nedařilo získávat nové reportáže o americké kultuře. Proto se začal převlékat za jiné lidi a bigotnost, xenofobii a bezbřehý hédonismus Američanů odhaluje dál. Pokračování Borata vznikalo již během pandemie koronaviru a výsledek budeme moci zhlédnout již na konci října. Tedy snad (dnes nikdy nevíte).

Do té doby si pojďme připomenout kořeny příběhu muže, který svým přístupem k humoru, ale také k televizní, filmové a audiovizuální zábavě vůbec, mění svět v o něco lepší místo.

Modeling

Jak jméno naznačuje, Sacha Baron Cohen má židovský původ, a to z obou stran. Jeho otec, majitel obchodu s oblečením, pocházel z rodiny aškenázských Židů, kteří odešli do Velké Británie. Rodina Cohenovy matky, fotografky Danielly Naomiové rozené Weiserové, byli původně němečtí Židé, kteří uprchli do Izraele. Sacha a jeho dva starší bratři byli vychováni plně v souladu s židovskými tradicemi a vírou a současná hvězda světové komedie umí plynně hebrejsky. Ostatně jazykový talent, ale také určitý status outsidera a etnicita patří k dominantním motivům jeho komediální metody.

Podobně jako u největších britských komiků 20. století (s čestnou výjimkou Charlieho Chaplina) také Cohenova dráha je spojena s dobrým vzděláním (na Cambridge studoval historii) a studentským divadlem. Tento motiv je společný pro skupinu Monty Python i pro Rowana Atkinsona a jeho souputníky. Nicméně velmi často bývá spojován s univerzitním klubem Footlights, jehož členem přitom Cohen nebyl, ačkoli chodil na Cambridge. Cohen byl členem jiného, ještě staršího klubu, Cambridge University Amateur Dramatic Club, k jehož dalším členům patřili například Tom Hiddleston, Rachel Weiszová nebo režisér Sam Mendes. Mezi představeními, ve kterých se Cohen ukázal, najdeme třeba Šumaře na střeše či Cyrano z Bergeracu.

Není bez zajímavosti, že závěrečnou práci na univerzitě Sacha Baron Cohen věnoval tématu působení židů v americkém lidskoprávním hnutí.

Poté ale nenastal žádný raketový start kariéry. Baron Cohen cítil, že chce uspět v showbyznysu, ale nešlo to naráz. Chvíli se živil jako model (což později zúročí ve své kreaci rakouského homosexuálního moderátora módní show Brüna). Nakonec ale zakotvil přeci jen na lokální obrazovce, odkud již nebylo zase tak daleko k celostátní televizi.

Klaunství

Ještě než se dostaneme k největším úspěchům komika, zastavme se chvíli u jeho inspirací. Ty jsou totiž do velké míry pramenem oněch úspěchů. Ačkoli mladý Sacha (jako velká část komiků) v mládí obdivoval komediální skupinu Monty Python, za svou hlavní inspiraci vždy označoval někoho jiného - Petera Sellerse (jehož The Goon Show ostatně značně ovlivnila Monty Pythony).