Petr Jan Juračka: Nejhezčí trek je kolem Annapuren | E15.cz

Do které země se dnes vyplatí cestovat a proč právě tam?

To bych taky rád věděl! Právě teď řeším naší rodinnou cestu na letošní červenec, kterou jsme kompletně naplánovali a de facto i zaplatili už loni. Situace se všude mění každým dnem a se ženou jsme se nakonec rozhodli letos cestovat zejména autem, které nám neumožní odjet příliš daleko, odkud by nebyl snadný návrat. Za sebe bych určitě doporučil Slovensko a Slovinsko, obě země jsou úchvatné a do obou se vracíme opravdu moc rádi!

(Slovinsko rozhodlo 4. července, že Česko bude vyřazeno z takzvaného zeleného seznamu zemí s nízkým rizikem koronavirové nákazy. Od úterý 7. července vrací Českou republiku zpátky na seznam bezpečných zemí s výjimkou Moravskoslezského kraje, který nadále zůstává mezi 'žlutými' regiony. Pro obyvatele severní Moravy to znamená, že po příjezdu do země musí na 14 dní do karantény, vyhnou se jí ti, kteří se prokážou dokladem o pobytu a maximálně 36 hodin starým negativním testem na COVID-19. Bez komplikací jsou také ti, kdo Slovinskem pouze projíždějí - pozn. red.)

Jaká zajímavá místa v ní stojí za návštěvu?

Na Slovensku je pro mě osobně největším trhákem Malá Fatra, kterou opravdu miluji a kam se chystám brzy podívat znovu, stejně jako do Vysokých Tater a do Strážovských vrchů. Ve Slovinsku je krásně taky asi všude a letos by tam mohlo být možná méně turistů, kdo ví. Jako rodina milujeme Bohinjské jezero, Bovec a obecně všechno v téhle oblasti, s dětmi se tam toulá opravdu krásně!

Kam se chystáte na příští zahraniční cestu a na co se v cílové destinaci nejvíce těšíte?

Ještě přesně nevíme, kam se nakonec v létě vydáme, ale na podzim to bude velký. Konečně se totiž opět otevírá Nepál a já se enormně moc těším na trek kolem Annapuren, je to prý nejhezčí trek planety! No, i kdyby nebyl, Nepál se neokouká nikdy. To jídlo, Himálaj, prostě všechno. Beru tam s sebou i pár lidí na workshop a už teď ve vzduchu cítím ty krásné západy slunce. Upřímně, jak jsem si teď na to vzpomněl, nemůžu se dočkat!