Kanadský satelit zachytil tajemné rádiové signály z hlubokého vesmíru | E15.cz

Mezi třinácti rychlými rádiovými záblesky zachytil kanadský teleskop velice neobvyklý opakující se signál, který přicházel ze zdroje vzdáleného asi 1,5 miliardy světelných let.

Vědci zatím detekovali asi šedesát jednoduchých rychlých rádiových záblesků, ale jen dva, které se opakovaly. „Díky tomu, že se signál opakoval a máme i více různých zdrojů, možná jednou vysvětlíme tuto kosmickou hádanku – odkud signál přichází a co ho způsobuje,“ myslí si astrofyzička Ingrid Stairs z University of British Columbia.

Výzkumníci zatím mají několik teorií, co by záblesky mohlo způsobovat. Mohla by to být například neutronová hvězda se silným magnetickým polem, které se rychle otáčí. Malá část vědců si myslí, že by signály mohly přicházet z vesmírné lodi.

Kosmická observatoř, která signál objevila, se nachází v údolí Okanagan v Britské Kolumbii. Skládá se ze čtyř stometrových antén, které každý den skenují celou oblohu na severní polokoulí.

Rádiové záblesky letí k zemi rychlostí světla miliardy let. Objeveny byly před pouhými deseti lety a jejich původ je stále nejasný. Jejich pozorování je velice obtížné především kvůli tomu, že se objevují po celé obloze a trvají jenom zlomky sekundy.