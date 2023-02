Kapverdy: Ve dne nabízí odpočinek. Večer zábavu v barech | e15.cz

Potápění, relaxaci na rozlehlých plážích, vyžití pro turisty, kteří mají v oblibě vodní sporty, speciální drinky a bohatý noční život. To nabízí kapverdský ostrov Sal. Samozřejmostí jsou i luxusní hotelové rezorty a tradiční vesnice. Jinak je Sal prakticky neobydlený. Ostrov je opravdu nevelký. Měří asi 30 kilometrů na délku, od čtyř do dvanácti kilometrů na šířku a obývá jej jedenáct tisíc obyvatel.

Kapverdská republika, dříve Ostrovy Zeleného mysu, jsou státem, který se rozprostírá na deseti velkých sopečných ostrovech v Atlantském oceánu u pobřeží západní Afriky. Let z Prahy na mezinárodní letiště v městečku Espargos na ostrově Sal trvá zhruba sedm hodin. Ostrov je hlavním turistickým centrem Kapverd. Na ty se dá nově létat i z Brna. „Jsem rád, že se nám stále daří rozšiřovat nabídku letů z Brna a propojovat ho s dalšími destinacemi. I díky tomu očekáváme letos silnou sezonu a jsme na ni připraveni,“ řekl k nové lince Zdeněk Šoustal, člen představenstva Letiště Brno.

Ideální teplota

„Sal je proslulý svými plážemi s jemným pískem a průzračným oceánem, který má příjemnou teplotu kolem 22 stupňů,“ říká obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek. Hlavním městem nevelkého ostrova je Espargos, v němž žije zhruba šest tisíc obyvatel. Je administrativním a hospodářským centrem ostrova, ale má krátkou historii. Datuje se od roku 1939, kdy začala vznikat osada, kde bydleli zaměstnanci nedalekého nového letiště.

Duši ostrova a hlavní turistické centrum ale tvoří vesnice Santa Maria, kterou obklopují 17 kilometrů dlouhé bílé písečné pláže. Je to největší turistická oblast z celého souostroví Kapverd s největším počtem hotelových komplexů. U hotelů a na pláži je příjemný klid. Místní obchodníci tam mají zakázaný přístup. Působí jen v okolí komplexů, kde nabízejí výlety jak do vnitrozemí, tak po moři. Místní obyvatele cestovní ruch živí, a tak s různými nabídkami turisty oslovují hned po opuštění hotelu a lákají je i do restaurací, barů a krámků či sami zboží u letovisek nabízejí.

Hotely jsou na Kapverdách luxusní a příjemné. „Výborné zázemí poskytne například pětihvězdičkový hotel Riu Palace, který leží u pláže Santa Maria, která je nejkrásnější pláží ostrova Sal. Navíc je tu také oddělená část pouze pro dospělé, kde pokud vyrazíte jen ve dvou, užijete si klidný pobyt bez dětského křiku,“ doporučuje Lenka Pátek z CK Blue Style.

Ráj pro windsurfing a kitesurfing

Aktivní návštěvníci, kteří se nespokojí jen s relaxací na pláži či popíjením u hotelových bazénů s bary a občerstvením, mají možnost výběru z řady výletů i vodních sportů. Pro vyznavače windsurfingu je nejvhodnější Ponta Preta poblíž Santa Marii, který je posetý lávovými kameny. Zdejší moře a větrné podmínky jsou pro jízdu na vodě ideální. Proto se zde v roce 2007 konalo i mistrovství světa. Své jméno dostala pláž podle do černa zbarvených skal. Právě její místy tmavé zbarvení, černé lávové kameny i tmavě zbarvená flóra ji odlišují od ostatních bílých pláží na ostrově a pro svou odlišnost patří mezi ty nejkrásnější. Na plážích u městečka Santa Maria je jak půjčovna windsurfingu, tak i škola a půjčovna kitesurfingu.

Jednou z atrakcí ostrova je i místo s léčebnými účinky na kůži, solný důl Pedra de Lume s jezerem Salinas. „Zdejší jezero je několikanásobně slanější než Mrtvé moře a díky hustotě vody se tady prakticky nemůžete potopit. V podstatě se dá říct, že jen tak sedíte nebo ležíte na hladině. A stejně jako Mrtvé moře i jezero Salinas má léčivé účinky. Pomáhá na ekzémy a další kožní problémy,“ připomíná Lenka Pátek. Atmosféru dolu dokreslují i zbytky původní lanovky, kterou se sůl přepravovala na pobřeží.

Čtyřkolky a buginy

Dobrodružnějším povahám se nabízí možnost okružního výletu na čtyřkolkách. Jezdec si ale musí předem vytisknout mapu, protože na ostrově se nedá koupit. Půjčovny čtyřkolek jsou v městečku Santa Maria a výlet kolem ostrova zabere přibližně půlden včetně zastávek na vybraných místech ostrova. Mezi ta patří zátoka Buracona. K vidění zde jsou nejen ohromné vlny tříštící se o ostrá skaliska, ale i Modré oko. To se objevuje na hladině jezírka, které obklopuje lávová jeskyně vždy kolem poledne, kdy sluneční paprsky ozáří písčité dno jeskyně, propojené s oceánem, a vytvářejí tak unikátní modrý odraz. Dalším motorizovaným výletem může být i organizovaná projížďka v buginách. Představuje to jízdu po písečných dunách trvající kolem dvou hodin. V průběhu jízdy je několik zastávek s pohledem na oceán, písečné duny a na závěr úžasný západ slunce.

Bohatý noční život

Na Kapverdách představuje další z atrakcí právě večerní a noční život. Místní obyvatelé se totiž řídí heslem „no stress“, nikam nespěchají a užívají si života. A nejvíce právě večer, kdy tančí v místních barech národní tanec funaná. V barech si také lze vychutnat speciální místní drinky a okusit gastronomické speciality. Základem kuchyně jsou ryby a mořské plody. K nejoblíbenějším patří tatarák z tuňáka, krevety a jedinečně upravená langusta. Na své si přijdou i ti, kteří rybám neholdují.

Národním pokrmem všech ostrovů Kapverd je cachupa, což je obdoba českého guláše. Jen na Salu do něj dávají sladké brambory, dýni, rajčata, zelí, koření a kukuřičnou kaši. Součástí je i maso, a to hovězí, vepřové nebo rybí. Za dezerty se nabízí karamelový puding, banánové placky filhóses de banana nebo papája.

K jídlu a po něm se popíjejí tradiční alkoholické nápoje, jako je silná pálenka grogue z cukrové třtiny. Místní pivo se jmenuje Strela a chutí připomíná světlý ležák. Dalším tradičním nápojem je pontche. Jeho základ tvoří právě pálenka grogue smíchaná s medem. Jde o sladký likér, který se podobá medovině.

Čeští investoři

Kapverdské ostrovy si ale neoblíbili pouze čeští turisté, ale i investoři, kteří zde nakupují apartmány, vily i pozemky. Od února 2022 do současnosti Češi prostřednictvím realitky Cape Verde Real Estate investovali do nemovitostí na Kapverdách více než 1,6 milionu eur, uvádí Česko-kapverdská obchodní komora. Češi už podle ní vlastní na Kapverdách zhruba stovku apartmánů. O investice se přitom zajímají nejen jednotlivci, ale i stavební podniky a firmy z jiných oborů, než je cestovní ruch. Významné investice směřují například do vodohospodářského průmyslu, který dostává výraznou vládní podporu. Na ostrovech Češi již také odsolují mořskou vodu, získávají vodu kondenzací ze vzduchu nebo se chystají dodávat lůžka do nových nemocnic.