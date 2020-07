Krejčířova vila: hodnota sídla se během let propadla o stovky milionů | E15.cz

Vila v Černošicích, která patřila podnikateli Radovanu Krejčířovi, jde v srpnu posedmé do dražby. A to za vyvolávací cenu lehce převyšující 21 milionů korun . Výstavba vily přitom podle odborníků vyšla na více než 400 milionů korun. Jaká je její historie? Rozhodně víc než zajímavá.

Kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř vilu koupil za 20 milionů korun v roce 1998 a během následujících dvou let ji zrekonstruoval. Odborníci vilu posuzují jako velmi pozoruhodné dílo. Celý pozemek zabírá více než 2000 metrů čtverečních a samotná vila 743 metrů čtverečních. Dalších 333 metrů čtverečních pak zabírá klub, kde Krejčíř pořádal honosné párty. Součástí areálu je také squashová hala.

Celý pozemek obklopuje zeď a chrání jej množství kamer. Samotná vila je navíc částečně zapuštěna do země. V podzemní části se nachází i řada místností. Slavným doplňkem vily bylo i akvárium s živým žralokem. Za zmínku stojí také mramorové schodiště před domem, které podnikatele přišlo na úctyhodných 40 milionů korun.

Poskvrněná historie

Policisté poprvé navštívili vilu Radovana Krejčíře již v roce 2002. Tehdy začali podnikatele příslušné orgány stíhat za stamilionové celní podvody. Tehdy před 18 lety objevili ve vile tajnou místnost a celá razie nakonec trvala více než 55 hodin.

K nejzásadnějšímu zápisu do historie objektu však došlo až o tři roky později. Dne 18. června 2005 se Radovanu Krejčířovi podařilo uprchnout přímo během policejní domovní prohlídky. Stalo se tak za přítomnosti asi deseti ozbrojených detektivů, dvou státních zástupců a dvou policistů. Od té doby působil mimo Českou republiku a v současné chvíli je vězněn v Jihoafrické republice, kde si odpykává 35letý trest za únos, pokus o vraždu a držení drog. V případě přesunu do Česka jej čeká 15 let za mřížemi za rozsáhlou majetkovou a násilnou trestnou činnost.

Vila žila dál

Po útěku Radovana Krejčíře se o vilu podle svědectví starali krejčířovi přátelé a rodina. Ti ji udržovali v obyvatelném stavu. Přesto došlo ke vloupání od několika osob. Především šlo o bezdomovce, recidivisty, či další osoby, které vilu využili pro své zviditelnění.

První dražba objektu se konala v září roku 2017, kdy se jej exekutoři poprvé pokoušeli prodat v aukci. Vyvolávací cena tehdy činila 64 860 000 korun. Znalci hodnotu vily vyčíslili na 97 290 000. Exekutoři k prodeji přistoupili především kvůli tomu, že po uprchlém podnikateli zůstal v Česku dluh. Konkrétně šlo o firmu Frymis z Frýdku-Místku, které Krejčíř v té době dlužil 48 milionů korun.

Vila v Černošicích však zůstává prázdná a i několik dalších dražeb se setkalo s nezájmem. Loni 20. srpna dům zastihl požár. Ten zničil velkou část střechy a za sebou zanechal škodu ve výší 20 milionů korun. Hasiči technickou závadu vyloučili a přiklonili se buď k nedbalosti nebo úmyslu. Uhasit požár jim trvalo devět hodin.