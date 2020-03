Americká fabrika: Oscarový pohled na střet Číny a USA | E15.cz

Soutěž o Oscara za nejlepší dokument se letos dávala za vzor, do pětice nominovaných se totiž dostaly jen snímky, na jejichž režii se podílely ženy, navíc z různých koutů světa. Nakonec i v konkurenci ceněného záznamu života v bombardovaném Aleppu Pro Samu vyhrál jediný domácí zástupce Americká fabrika, první snímek produkovaný manžely Obamovým, a to i přesto že se jedná o poměrně průměrné dílo, jehož obsah by lépe vystihla kratší stopáž.

Novinka režisérské i partnerské dvojice Steven Bognar a Julia Reichertová, u nás k vidění on-line díky Netflixu, se zajímá o továrnu v Daytonu v Ohiu, kterou původně vlastnila firma General Motors a s jejímž zavřením v roce 2008 přišly o práci tisíce lidí. O osm let později fabriku koupila čínská společnost na výrobu autoskel. Čínská mentalita a přístup k pracovní síle se ovšem od té americké dost liší.

Jak v tuzemsku ukázal už dokument Švéd v žigulíku, kde se Východ a Západ střetávaly na příkladu selhání švédského šéfa vést podle svých představ ruskou továrnu, střet kultur může v byznysu vystavět nepřekonatelnou překážku.

Americká fabrika ukazuje čínskou výkonnost zaplacenou omezeným osobním životem zaměstnanců i americkou neochotu nechat se prací pohltit. Nachází mezi pracovníky z různých států určité pouto, ale především vykresluje nedůvěru, předsudky a nepochopení, které Číňany a Američany separují na oddělené skupiny „oni“ a „my“.

Číňané tu naštěstí díky několika lidem, které trochu blíže poznáme, nepůsobí jako naivní a poslušná masa ovladatelná elitou, jež mluví o zlepšování obrazu své země jako o hlavním motivu investice a pak se rozčiluje ohledně nákladů spojených se zaměstnáváním Američanů.

Dokument přesto vyznívá dost proamericky, když se nakonec změní ve fandění místním odborům.

Dokumentaristé zahrnují do filmu i rozhovory s dělníky, většinu času sledují dění stylem „neviditelného pozorovatele“. Je obdivuhodné, co všechno se jim povedlo natočit. Zároveň však jejich dvouhodinový sestřih událostí tří let dokola opakuje několik hlavních motivů, aniž by se do hloubky soustředil alespoň na jeden z nich. Téma setkání kolektivismu a individuality se dalo vytěžit do komplexnějšího obrazu dvou společností.

AMERICKÁ FABRIKA (dokument, USA 2019, 115 min.)

Režie a scénář: Steven Bognar, Julia Reichertová

Vystupují: Jimmy Wang, Robert Allen, Wong He, Rob Haerr

Hodnocení: 50 %