KVIFF | Festival ve Varech má Kino bez bariér. Marek Eben v něm pronesl legendární výrok | e15.cz

O Kině bez bariér (KBB) jste možná v souvislosti s karlovarským festivalem neslyšeli, jeho nedílnou součástí je ale přes dvacet let. „Protože se naše sekce, anebo spíše servis, týká výhradně lidí, kteří přijedou na festival na vozíku, pochopitelně to v centru zájmu veřejnosti být ani nemůže. To se radši mluví o tom, kdo se vykoupal ve fontáně,“ uvádí s nadsázkou programová ředitelka KBB Jana Gabrielová.

Kino bez bariér má Jana Gabrielová na starosti od roku 2000 a návštěvníkům na vozíku neřekne jinak než „naši filmoví fanoušci“. KBB je tak trochu karlovarským unikátem. „Když jsme stáli u zrodu našeho projektu, už samotný nápad byl ojedinělý. Natož v Česku. Přístup k lidem s handicapem byl v té době po celé republice otřesný. Situace se lepší, stále však jsou naši handicapovaní spoluobčané vystaveni spoustě překážek v každodenním životě a pohybu po městě,“ vysvětluje.

Místa v prvních řadách

KBB nabízí komplexní servis přímo na festivalu: pomocí s ubytováním počínaje přes zajištění dopravy mezi jednotlivými kiny a zprostředkováním filmového zážitku konče. „Samozřejmě by to nešlo bez partnera. A stejně jako v životě si vybíráte partnera spolehlivého, věrného, velkorysého, tak i KBB se o takového opírá. Společnost innogy, která nás podporuje mnoho let, takovým partnerem rozhodně je. Přijeďte se podívat!“ zve Jana Gabrielová.

Vozíčkáři s doprovodem dostanou vstupenky na jednotlivá promítání zdarma. „Přestože jsme v lázeňském městě, tak bezbariérového ubytování tady mnoho nenajdete. My naše filmové fanoušky klidně dovezeme i z penzionu za Karlovými Vary přímo do Thermalu.“ Dnes už na KVIFF zůstává bariérový pouze jeden promítací sál – Lázně III. O to víc si handicapovaní užívají zážitek z Velkého sálu Thermalu, kam se dostávají přes červený koberec a kde mají místa hned v prvních řadách.

„Je tam taková speciální rampa přímo z prostoru před Thermalem. Naši hosté se vždycky smějí, že jedou po koberci, po němž už prošel John Travolta nebo Uma Thurman,“ s úsměvem prozrazuje Jana Gabrielová.

Volňásky na festival, které nepropadnou

Počet filmových fanoušků KBB roste s každým rokem – v posledních letech jich přijíždí přibližně stovka. „To je tak akorát, aby každý dostal lístky na několik promítání, i s doprovodem. Za dobu existence Kina bez bariér jsme rozdali bezmála 18 tisíc volných vstupenek pro vozíčkáře a jejich doprovod. A u nás se nestává, že by si někdo vyzvedl vstupenky a pak je nechal propadnout. Tito lidé si příležitosti vidět spoustu filmů na jednom místě nesmírně váží.“

Jana Gabrielová spolupracuje s neziskovkami a uskupeními, které informace o možnosti návštěvy KVIFF předávají dál. Informace se ale stejně nejvíce šíří v komunitách cílové skupiny KBB a mezi lidmi, kteří už festival (alespoň) jednou navštívili. „Můžu říct, že za ta léta, co se Kino bez bariér koná, už mám mezi návštěvníky i několik dobrých přátel. Vím, že ten, kdo měl před deseti lety obavy přijet, protože nevěděl, jak to tady funguje, a nechtěl se na místě ocitnout v nesnázích, se stal pravidelným návštěvníkem. Důvěra našich filmových fanoušků je to, co mě vždy zahřeje.“

Ebenova legendární věta

Tým KBB tvoří kromě Jany Gabrielové osm spolupracovníků. Kromě servisu, který poskytují vozíčkářům, se tito lidé podílejí na organizaci Prezenčního dne na Mlýnské kolonádě. V rámci této doprovodné akce vystupují vozíčkáři v rolích a funkcích, které člověk bez fyzického omezení zvládne bez problémů.

U vozíčkářů jde ale o výzvu k překonání nejen fyzické, ale i mentální bariéry. „Každý rok se snažíme vymyslet nějakou akci, o kterou by byl zájem i mezi širokou veřejností. Hráli jsme divadlo, předváděli jsme parkour. Loni to byly tance a letos chystáme netradiční módní přehlídku,“ poodhaluje Jana Gabrielová letošní plány.

Módě se KBB věnovalo už v roce 2011: vedle handicapovaných předváděly modely také herečky. Tenkrát Marek Eben pronesl v kontextu KBB dnes již legendární hlášku, že „krása zůstává krásou, ať už sedí, nebo stojí“. „Naštěstí je v dnešní době spolků, které vozíčkáře v provozování podobných aktivit podporují, víc a víc. Když jsme chtěli poprvé ukázat, že na vozíku se dá i tančit, museli přijet kamarádi až z Košic, protože se v Čechách tento druh aktivit nevyučoval.“

Večírky s černým humorem

Jana Gabrielová prozradí, že Kino bez bariér již také dostalo ocenění Národní rady osob se zdravotním postižením. „Najednou nám přišel dopis, že KBB bylo za rok 2017 nominováno na cenu Mosty. Cenu jsme nakonec vyhráli, tak jsem pídila po tom, kdo nás nominoval. Zjistili jsme, že to byla pravidelná návštěvnice Varů, která v nominačním formuláři uvedla, že tolik spokojených a usměvavých vozíčkářů na jednom místě nikdy neviděla.“

Jana Gabrielová potvrzuje, že pohodová energie je to, čeho je mezi filmovými fanoušky KBB dostatek, a na jejich večírcích během festivalu je pořádně veselo. „Jako mají VIPs Becher’s Bar, my máme v Thermalu na ‚efku‘ své večery. Naši hosté mají obvykle velmi specifický smysl pro černý humor, a to je spojuje napříč generacemi.“