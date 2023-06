Karlovy Vary se připravují na festival. U Thermalu se staví pódium, v Puppu čistí balustrády | e15.cz

Do zahájení filmového festivalu zbývá jen pár dní, ale Karlovy Vary jsou už plné turistů, kteří se fotí u připraveného červeného koberce před hotelem Thermal. Na něm budou před kamerami zanedlouho stát celebrity českého i světového filmového průmyslu. Nyní jsou ale na místě desítky pracovníků montážních firem, kteří proměňují lázeňské město ve festivalovou vesnici.

„To víte, že nás to baví, je to něco jiného,“ říká s úsměvem jeden z pracovníků, který se podílí na proměně hotelu Thermal v centrum festivalu. Na místě je už dva týdny a zůstane zde jako každý rok po celou dobu festivalu. „Pořád je třeba něco stavět, montovat, bourat. Máme ale čas si to i užít, atmosféra je skvělá,“ pochvaluje si.

Kromě červeného koberce je v Thermalu třeba připravit zázemí pro filmaře, novináře a další účastníky festivalu, veškeré sály nebo postavit veliké hudební pódium před hotelem. Po celých Varech je třeba umístit transparenty, loga, plakáty a postavit i obchod s festivalovými suvenýry. Tým funguje jako dobře namazaný stroj a vše je téměř hotovo.

Na proměně města se nepodílejí jen oficiální organizátoři festivalu, ale i nesčetně podniků a firem, které budou mít ve vesničce okolo Thermalu své stánky a zábavní zóny. Přehlídku filmů doprovodí velké koncerty, výstavy, diskuze i třeba sedmidenní bazénová party.

Festival je každoročně velkou příležitostí pro místní hoteliéry, restauratéry i prodejce všech druhů zboží. Dva dny před festivalem narychlo natírají futra vchodových dveří, čistí historické balustrády, sestavují zahrádky restaurací nebo umývají okna výloh.

„Já vždycky říkám, že nežijeme od Silvestra do Silvestra, ale od Varů do Varů,“ říká barman pražského baru Public Interest Filip Žák, který se s celým týmem na týden stěhuje do festivalového města. Svůj podnik otevřel v nově opravené budově Císařských lázní, podobné pop-up podniky chystají ve Varech i další pražské vyhlášené restaurace. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech začíná v pátek 30. června.

Program Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary: