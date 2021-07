Vracení peněz za zrušené koncerty řeší každý jinak, říká pořadatel festivalů Gaydečka | E15.cz

Na rozsáhlý a poněkolikáté odkládaný ročník Metronome Prague si diváci ještě rok počkají. Letos se ale v Praze koncem sezony uskuteční zahřívací Metronome Prague Warm Up. „Festivalová scéna ožije až v roce 2022, kdy se hudební scéna vrátí v plné síle. Jako jedna z prvních zahraničních kapel dorazí do Prahy už teď v září kultovní Morcheeba,“ říká jeden z pořadatelů festivalu Metronome David Gaydečka.

Jak bude vypadat letošní festivalová sezona v Česku a v zahraničí?

V Česku to bude o menších akcích, nečekaných iniciativách, a hlavně české kapely si zajedou zahrát do většiny menších i větších obcí. Pro diváka to vlastně bude spoustu unikátních příležitostí zažít třeba i něco neobvyklého, slavnou českou kapelu namísto velkého festivalu na menším pódiu poblíž jejich chalupy. V blízkém zahraničí také ty největší hudební akce neproběhnou, ale v některých zemích se to už docela rozjíždí, například v Británii je naplánováno dost větších hudebních akcí již na toto léto.

Lze již nějak finančně vyčíslit, na kolik peněz vás pandemické zákazy vyšly?

Ta první vlna, kdy jsme před ní vůbec netušili, že investujeme do příprav fesitvalu zcela zbytečně, nám způsobila škody ve výši dvaceti milionů korun. Naprostá hrůza. Následně jsme se již přizpůsobili a promarněné náklady za rok pandemie byly nižší, něco okolo pěti milionů korun. Část jsme získali různými žádostmi o kompenzace, část budeme muset vydělat v příštích letech.

Jak má člověk postupovat, když má vstupenku na festival z loňska. Musí si ji v některých případech vyměnit, aby nepropadla?

Každý festival to řeší jinak. My jsme zhruba před týdnem všem zaslali instrukce. V našem případě se jedná o Metronome Prague. Třídenní vstupenky, které si někdo zakoupil na ročník 2020 či 2021, jsme divákům vyměnili 1 : 1 za vstupenky na ročník 2022. Ti, kteří měli jednodenní vstupenky, se nás často po oznámení Nicka Cavea, Becka a s důvěrou, že se nám podaří přesunout i vystoupení Underworld, ptají, jestli by je nešlo rozšířit na třídenní.

Až bude jasno v těch nejdůležitějších jménech pro ročník 2022, nejpozději do 1. října, nabídneme všem možnost vybrat si svůj den, tedy vybrat si jednodenní vstupenku, za kterou si svou jednodenní vstupenku vymění, anebo možnost připlacení a rozšíření na třídenní. To rozšiřování platnosti vstupenky je novinka v ticketingu jak pro diváka, tak pro pořadatele.

Hrozí v tomto případě náštěvníkovi, že mu vstupenka propadne, pokud ji nevymění za poukaz a ten následně za vstupenku novou?

U nás to nehrozí. Jsme velmi vděční všem divákům, kteří nevyžadovali refundaci lístků a pomohli tomu, že Metronome Prague přežil ten šílený rok, takže řešíme i individuální prosby ke spokojenosti diváků. Jen jich jsou tisíce, tak vždy prosíme o trpělivost, neboť ve zmenšeném týmu nám některé kroky v posledním roce dost trvají. Snažíme se ale maximálně vycházet všem vstříc.

Zkušebně se již testují systémy bezhotovostních plateb, tedy pásek s čipem na zápěstí. Osvědčí se to a uplatní i na velkých festivalech a koncertech?

Hotovostní platby jsou obecně sice na ústupu, ale páskám s čipy podle mého odzvonilo, byť ještě na ně občas někde narazíme. Budoucnost je v integraci prodejních míst s kartami a mobily návštěvníků. Zůstanou akorát identifikační pásky pro kontrolu platících diváků, aby mohli opouštět areál a vracet se do něj. Nemohu vyloučit, že nějaký systém párování pásky s platební kartou diváka bude nadále fungovat, ale takové dobíjení náramků je podle mě přežité.

Jak budou vypadat festivaly po pandemii a vrátí se vůbec do dřívější podoby?

Tipuji si, že po pandemii bude hrát vysokou roli komfort, hygiena a vůbec dobře připravený areál. Věřím, že na to bude většina pořadatelů myslet, aby obnovili důvěru v akce u diváků. Je možné, že se někteří nevrátí, že tu a tam budou sledovat akci i formou stream či jiného přenosu, a ne všichni budou v místě konání. Hudba tu byla s člověkem od pradávna a tu živou nic jen tak nenahradí. Jsem optimista a těším se, až se s hudebníky a s diváky na prvních akcích uvidíme, a věřím, že se od roku 2022 postupně bude vše vracet k něčemu, co nám bude připadat o dost normálnější než poslední rok.