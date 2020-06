Langosh Gang. Langoše v moderním twistu třeba s kozím sýrem | E15.cz

„Před koronavirem jsme byli na Srí Lance, kde jsme provozovali plážový bar. Ještě před zavřením hranice jsme se stihli vrátit, ale vyvstala otázka, co dělat doma,“ říká Jiří Kmoch. Dříve pracoval deset let v hotelovém managementu a s přáteli Matějem Bittem a Robertem Dobrým založili po návratu do Prahy Langosh Gang. Trojice nejdřív objížděla tržiště, v dubnu se vrhli na založení provozovny.

Gastronomický kočkopes, tak svoje podnikání trojice popisuje, vznikl během jedné dlouhé noci. „Dohadovali jsme se, jestli dělat burgery, nebo langoše. A tak nakonec se zrodil „langosh burger“ s trhaným vepřovým masem, koriandrem, chilli majonézou a červeným zelím,“ doplňuje Bitto.

Nabídku postupně rozšiřovali. Aktuálně nabízejí čtyři typy. Kromě zmiňovaného langoš burgeru langoš s česnekovou pastou, domácím kečupem, jalapeňos papričkami a s čedarem.

Dále je v nabídce langoš s česnekovou pastou, kozím sýrem a rukolou nebo placka ve sladké variantě s tvarohem a čerstvým ovocem.

Trojice stejně jako další tuzemští gastronomičtí provozovatelé čekali na uvolňování koronavirových opatření.

„Stánek jsme si udělali hned poté, co se znovu otevřela tržiště. Pak jsme získali možnost otevřít v Holepointu, kde jsme od poloviny května,“ uzavírají svůj koronavirový restart tři kluci ze Srí Lanky, kteří v Praze vracejí lesk maďarské smažené placce z kynutého těsta.

Důvodů k návštěvě dvorku The Hole(šovice) Point ale může být víc. Kontejner s pivem craftových značek, plánované hudební produkce nebo vizuální styl místa se stále přibývajícími graffiti.