Lidé více žádají o příspěvek na bydlení. Na dávkách stát do konce září vyplatil přes 25 miliard
- Příjemci některé ze čtyř dávek, které nahradila takzvaná superdávka, by měli do konce roku podat novou žádost.
- Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů chce superdávku zrevidovat a dětské přídavky z ní vyčlenit.
- Ve srovnání se zářím minulého roku přibylo příjemců příspěvků na bydlení, ubylo naopak rodin s přídavky na děti.
Úřady práce vyplatily za první tři čtvrtletí na čtyřech dávkách, které od října nahradila superdávka, přes 25,6 miliardy korun. Do příspěvků na bydlení a živobytí, dětských přídavků a doplatků na bydlení putovalo meziročně o 1,9 miliardy korun víc, tedy o 12 procent.
Ve srovnání se zářím minulého roku přibylo příjemců příspěvků na bydlení, ubylo naopak rodin s přídavky na děti. Vyplývá to ze zpráv ministerstva práce o vyplácení dávek. V návrhu rozpočtu má resort na příští rok na superdávku 18,4 miliardy korun. Podle vedení resortu je nová podpora adresnější. Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů v chystaném programového prohlášení uvádí, že superdávku zreviduje a dětské přídavky z ní vyčlení.
Úřady práce vyplatily v září 64,7 tisíce příspěvků na živobytí, 23,1 tisíce doplatků na bydlení, 315,4 tisíce přídavků na dítě a 312,1 tisíce příspěvků na bydlení. Příjemců příspěvků na bydlení a na živobytí meziročně přibylo, dětských přídavků ubylo a počet doplatků se nezměnil.
Meziroční rozdíl činí téměř dvě miliardy
Do příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a dětských přídavků putovalo do konce září 25,63 miliardy korun. Před rokem výdaje činily 23,72 miliardy korun. Nejvíc vzrostla částka na příspěvky na bydlení, a to o 14 procent. Za prvních devět měsíců činila 17,37 miliardy korun, před rokem 15,26 miliardy korun. Příjemců v září přibylo meziročně o sedm procent. Loni jich bylo o 36,1 tisíce méně.
Na dětské přídavky stát vydal do konce třetího čtvrtletí 3,82 miliardy korun, loni to bylo 4,08 miliardy korun. Suma klesla asi o šest procent. Počet domácností, které dávku pobírají, byl v září meziročně asi o osm procent nižší. Vyplatilo se o 26,1 tisíce dávek méně.
Počet příjemců doplatků na bydlení se meziročně nezměnil. Loni získali do konce září 1,24 miliardy korun, letos 1,28 miliardy korun. Příspěvků na živobytí úřady poskytly v září meziročně o tři procenta víc, tedy asi o 1800. Vydaná částka se téměř nezměnila, dosáhla 3,16 miliardy korun.
Příjemci některé ze čtyř dávek by měli o superdávku do konce roku znovu požádat. Přepočítaná částka se jim pak začne vyplácet od května.