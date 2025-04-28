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Aktualizováno: Kalkulačka příspěvku na bydlení: Výpočet dávky online a komu se vyplatí žádat

Petr Gola
Petr Gola

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  • Příspěvek na bydlení nahradila tzv. superdávka, která slučuje příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
  • Jako samostatná dávka už tedy příspěvek na bydlení neexistuje.
  • Pro výpočet využijte kalkulačku superdávky.

Co je příspěvek na bydlení

Důležitou dávkou státní sociální podpory je příspěvek na bydlení, který může dosahovat poměrně značných částek. Příspěvek na bydlení může být přiznán i při bydlení ve vlastním bytě, nejenom v nájemním bytě. Jaké jsou podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení? Jak se příspěvek na bydlení v letošním roce vypočítává?

Příspěvek na bydlení patří mezi dávky státní sociální podpory a je upraven v zákoně č. 117/1995 Sb., konkrétně v § 24 a následujících. Pro výplatu příspěvku na bydlení musí být splněny zákonné podmínky. Od července 2025 se plánuje zavedení jedné „superdávky“, ve které by se sloučily všechny dávky státní sociální podpory, tedy i včetně příspěvku na bydlení.

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Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2025? 

Nárok na příspěvek na bydlení má žadatel – vlastník nebo nájemce bytu, jehož náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent rozhodného příjmu domácnosti a současně není těchto 30 procent rozhodného příjmu domácnosti vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Příspěvek na bydlení není jen pro důchodce

Při splnění zákonných podmínek mají nárok na příspěvek na bydlení nejenom dlouhodobě nezaměstnaní nebo starobní a invalidní důchodci, ale i zaměstnanci. Rozhodující pro nárok na příspěvek na bydlení je splnění zákonných podmínek a podání žádosti na úřad práce.

OSVČ

Samotný výpočet příspěvku na bydlení je stejný pro všechny žadatele, tedy i pro osoby samostatně výdělečně činné. Neúspěšné podnikání tedy může být důvodem pro přiznání příspěvku na bydlení, OSVČ nejsou při výpočtu nijak znevýhodněny.

Výpočet: Jak se počítá příspěvek na bydlení

Výše příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,3. Jestliže jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, potom náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na bydlení a hodnoceným příjmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,3.

Skutečné náklady na bydlení v roce 2025

Pro výpočet příspěvku na bydlení je nutné znát náklady na bydlení. V případě bydlení v nájemním bytě se do této částky zahrnuje nejenom samotné nájemné, ale i náklady spojené s užíváním nájemního bytu, zejména:

  • energie (plyn, elektřina)
  • dodávky tepla,
  • poskytování vody,
  • úklid společných prostor v domě
  • a další.

V případě bydlení ve vlastním nebo družstevním bytě tvoří náklady na bydlení srovnatelné náklady a další výdaje spojené s užíváním bytu. Srovnatelné náklady na bydlení v roce 2025 činí u jedné a dvou osob 3 614 korun, u tří osob 4 725 korun a u čtyř a více osob 5 700 korun.

Zpět: Kalkulačka příspěvku na bydlení a výběr témat >>>

Normativní náklady v roce 2025

Částky normativních nákladů na bydlení se liší u nájemního bydlení a vlastního bydlení. Oproti roku 2024 opět došlo ke zvýšení normativních nákladů. V přiložených tabulkách máme uvedeny částky platné pro rok 2025.

a)     Vlastní a družstevní bydlení

Počet osobNormativní náklady 2025
Jedna nebo dvě9 236 Kč
Tři11 540 Kč
Čtyři a více14 029 Kč

b)     Nájemní bydlení

Počet osobNormativní náklady 2025
Praha a BrnoObec
(alespoň 70 000 obyvatel)		Obec
(69 999 obyvatel a méně)
Jedna nebo dvě17 298 Kč14 680 Kč14 204 Kč
Tři19 865 Kč16 441 Kč15 819 Kč
Čtyři a více23 984 Kč19 855 Kč19 105 Kč

Zpět: Kalkulačka příspěvku na bydlení a výběr témat >>>

Jak podat žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení se podává na místně příslušném úřadu práce.

Žádost je tedy možné odevzdat:

  • V klasické papírové formě,
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky,
  • elektronicky prostřednictvím klientské zóny Jenda.

Kde najít formulář online? 

Každoročně stoupá počet občanů, kteří si chtějí vyřizovat své záležitosti online. I o příspěvek na bydlení je možné si požádat online prostřednictvím webových stránek MPSV.

Co je třeba doložit? 

Vyplnit samotnou žádost o příspěvek na bydlení nestačí. Všechny uváděné údaje v předmětném formuláři musí být doloženy. K žádosti o příspěvek na bydlení je tak nutné přiložit zejména:

  • náklady na bydlení,
  • čtvrtletní příjmy,
  • žadatelé bydlící v nájemním bytě vždy i nájemní smlouvu.

Další doklady záleží na konkrétní životní situaci, dokládá se třeba potvrzení o evidenci na úřadu práce nebo studium.

Příspěvek na bydlení zpětně

Zájemci o příspěvek na bydlení si musí požádat včas, protože zpětná výplata je omezena maximálně na tři měsíce před podáním samotné žádosti.

Zpět: Kalkulačka příspěvku na bydlení a výběr témat >>>

Příklady výpočtu příspěvku na bydlení 2025

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten příspěvek na bydlení u nájemního bydlení (město s počtem obyvatel do 70 000) u vybraných rozhodných příjmů a celkových nákladů na bydlení. Výpočet je vždy proveden pro jednočlennou nebo dvoučlennou domácnost, všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2025.

Rozhodný příjemCelkové náklady na bydlení
(nájemné + další náklady)		Příspěvek na bydlení 2025
20 000 Kč7 000 Kč1 000 Kč
20 000 Kč10 000 Kč4 000 Kč
20 000 Kč13 000 Kč7 000 Kč
25 000 Kč7 000 Kč0 Kč
25 000 Kč10 000 Kč2 500 Kč
25 000 Kč13 000 Kč5 500 Kč
30 000 Kč7 000 Kč0 Kč
30 000 Kč10 000 Kč1 000 Kč
30 000 Kč13 000 Kč4 000 Kč

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