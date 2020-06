Machu Picchu se má brzy otevřít turistům | E15.cz

Kultovní město dávné incké civilizace Machu Picchu by už za tři týdny opět mohli navštěvovat turisté. Zatím sice jen ti domácí, ale s několikaměsíčním odstupem by mohli následovat cestovatelé ze zahraničí. S odkazem na stanovisko tamních úřadů o tom informuje peruánský list La República. Areál jednoho z novodobých divů světa byl uzavřen od poloviny března.

Guvernér regionu Cusco Jean Paul Benavente dodal, že cizincům by oblast měla být otevřena prvního listopadu. „Musíme se snažit propagovat Cusco a Machu Picchu jako bezpečnou destinaci,“ dodal. Darwin Baca, starosta okresu, kde Machu Picchu leží, se ale domnívá, že by oblasti by se mohl otevřít mezinárodnímu turismu mohlo ještě o dva měsíce dříve.

Provozovatelé slavného areálu nyní dolaďují protokoly a opatření na snížení rizik nákazy.

Patří k nim ozonová dezinfekce u vstupu do Machu Picchu nebo vyčlenění speciálního železničního spoje odvážejícího návštěvníky, u nichž se prokáže nákaza. Z archeologického naleziště je to do regionální metropole Cusca, někdejšího centra incké říše, sedmdesát kilometrů.

Vše ale bude záležet na tom, jak se jihoamerická země zvládne vypořádat s pandemií koronaviru. Peru v počtu nakažených na milion obyvatel patří mezi nejpostiženější země světa.

A to i přes to, že už v březnu úřady vyhlásily přísnou karanténu. Nouzový stav včetně uzavřených hranice v zemi nicméně platí do konce června.

Úřady však chtějí turisty uklidňovat mimo jiné odkazem na nedávné vědecké poznatky, podle kterých se populace žijící ve velké nadmořské výšce jeví vůči nákaze koronaviru znatelně odolnější oproti lidem z nížin.

Cusco, které slouží jako základna pro zájemce o návštěvu jednoho z novodobých divů světa, leží ve výšce 3400 metrů nad mořem. Macchu Picchu navštívilo loni kolem 1,5 milionu turistů.

Peru je po Brazílii v rámci nynější pandemie druhou nejpostiženější jihoamerickou zemí. Koronavirem se v ní nakazilo přes 200 tisíc lidí, z nichž téměř šest tisíc na komplikace související s infekcí podlehlo.

Od prvního zaznamenaného případu v Peru začátkem března se v zemi se 33 miliony lidí dosud potvrdilo necelých 204 tisíc nakažených. Ve světovém srovnání je to podle americké univerzity Johnse Hopkinse osmý nejvyšší počet po USA, Brazílii, Rusku, Británii, Indii, Španělsku a Itálii.