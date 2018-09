Na cestující hromadnou dopravou v Los Angeles se chystají tělesné skenery | E15.cz

Los Angeles bude prvním americkým městem, kde cestující hromadnou dopravou budou kontrolovat tělesné skenery. Federální vláda se tak po letištích snaží rozšířit protiteroristická opatření na další citlivá místa dopravní infrastruktury, informuje The New York Times .

Bezpečnostní opatření se dotknou především stanic podzemní dráhy a nádraží, kde je vysoká koncentrace cestujících. Úřad pro bezpečnost dopravy spolupracoval s dopravci od San Francisca po New York na testování skenerů, které dokážou detekovat skryté výbušniny a zbraně v davu cestujících.

Je faktem, že po útoku z 11. září 2001 byly investovány miliardy dolarů do zvýšení bezpečnosti na letištích letišť. Cestující jsou podrobování důkladným prohlídkám, biometrickým kontrolám, kontrolám identifikačních údajů a omezováni v tom, co si mohou vzít do letadla.

Ostatní tranzitní uzly však v těchto opatřeních dosud zůstávaly poněkud mimo, ačkoli v sítích podzemních drah na celém světě již proběhlo několik teroristických útoků. Jako první se tedy do ostrého provozu zapojí Los Angeles, kde budou instalovány tělesné skenery, jež neodhalují anatomii cestujících a nevyžadují jejich průchod v řadě za sebou, ani zastavování.

Dopravní podnik uvedl, že cestující v žádném případě nečekají bezpečnostní procedury, na jaké jsou zvyklí na letištích, kulturních a sportovních akcích. Přenosné sledovací zařízení kontroluje lidi „rychle a nenápadně“, detekuje podezřelé předměty na vzdálenost až 30 metrů a zvládne skenovat více než dva tisíce osob za hodinu.

Systém bude vyhledávat především zbraně, které by mohly ohrozit více lidí, jako jsou výbušné vesty, útočné pušky a další. Naopak menší zbraně, které nemají schopnost způsobit velké ztráty na životech, bezpečnostní systém cíleně hledat nebude.

360p REKLAMA ThruVision TS4 Imaging detekce objektů • VIDEO VTM.cz

Samotná zařízení se podobají černobílým laminátovým skříním, a ani zdaleka nepřipomínají tradiční detektory kovů. Přístroje je díky kolečkům možné převážet a jeden stojí asi 100 000 dolarů (asi 2,3 milionu korun). Mohou být namířeny směrem k cestujícím sjíždějícím po eskalátorech nebo vstupujícím do stanice.

Zařízení používá technologii, která zkoumá přirozeně se vyskytující vlny produkované lidským tělem. Tato technologie, vyrobená společností ThruVision, nevyzařuje žádné záření.

Další testování bezpečnostních skenerů probíhá v New Yorku, kde se zapojily dva zdejší dopravní podniky. Jedním z míst, kde jsou nasazeny, je autobusové nádraží na Manhattanu, kde v prosinci loňského roku vybuchla trubková bomba, kterou měl na sobě sebevražedný atentátník.

Uvedená opatření samozřejmě rozvířila dlouhotrvající debatu o ztrátě soukromí ve prospěch bezpečnosti. Při dotazování na zmíněném autobusovém nádraží však cestující víceméně jednohlasně uváděli, že zavedení bezpečnostních opatření vítají.