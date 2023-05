Jirka vysvětluje věci: Netušíte, že na tyhle otázky chcete znát odpověď | e15.cz

„Čau, já jsem Jirka a tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci,“ píše se v popisu YouTube kanálu, o který má zájem už čtvrt milionu odběratelů. Pečlivě vystavěná videa rozebírající zajímavá témata mají běžně vyšší stovky tisíc přehrání. Jirka – civilním jménem Jiří Burýšek – v nich vysvětluje, jak se učí o druhé světové válce v Německu, co se stane s vaším tělem krátce poté, co vykouříte cigaretu, nebo popíše, jak poznat, že žijete v diktatuře.

Sledovat Burýškova videa je jako být na přednášce talentovaného učitele, který o tématu nejen zajímavě pohovoří, ale ještě přidá ilustrace, abyste si dokázali představit například složité chemické procesy v lidském těle.

Dnes už jeden z nejvýraznějších projektů na českém YouTube přitom vznikl poměrně náhodou. Dříve než Jirka začal vysvětlovat věci, věnoval se datové žurnalistice na Seznam Zprávách. V roce 2020 přišla pandemie koronaviru a začala radikálně měnit životy. Země se zpomalila, a v některých momentech téměř zastavila. Lidé zůstali izolováni doma. Práce kvůli home office řadě lidí splývala s volným časem a člověk se nemohl uvolnit tím, že vyrazí třeba s přáteli na pivo. V takovém světě se tělo i mysl lidí postupně unavovaly a Burýšek před tímto sevřením utekl k tvorbě videí.

Stáhnul si střihačský program zdarma a po nocích studoval, jak do obrazu dostat složité efekty. „Strávil jsem hodiny nad tím, abych se naučil například pracovat s částicemi. Efekt měl vypadat jako z Matrixu. I když to trvalo tak dlouho, nakonec jsem v několikaminutovém videu použil jen pár sekund,“ říká se úsměvem. Stálo to ale za to. Nešlo jen o tvorbu, ale také o radost z učení a objevování. „Jak se naučím při editování snímku něco nového, často to vzápětí implementuji do dalšího videa.“ V jeho tvorbě je s postupem času vidět obrovský posun. První videa pracovala především s vloženými ilustracemi dokumentů. Dnes dokáže vytvořit efekty, které divákům poměrně autenticky navodí třeba pocit pádu ve spánku.

Když pandemie otevře oči

Jeho první pokusy na YouTube nepředpovídaly, že by se z něj stala jedna z hvězd české scény. Videa měla jen pár stovek přehrání. Hovořila například o podvodech ve směnárnách. K tomu se dostal díky zkušenému tvůrci a novináři Janku Rubešovi, který se na téma šméček v Praze roky specializuje. Rubeš jednou za Jirkou v redakci Seznam Zpráv přišel a požádal ho o pomoc se zpracováním dat pro novou reportáž. „Strašně mě s ním bavilo pracovat. Dělal jsem to po svých klasických směnách v redakci,“ popisuje Jirka. Za výsledné reportáže, které vyšly na Rubešově kanále, dostali novinářskou cenu za rok 2020. Rubeš dal také Burýškovi jednu důležitou radu do začátku jeho vlastního projektu. Vymyslel název – Jirka vysvětluje věci. Původně se měl kanál jmenovat V kontextu.

Příchod koronaviru znamenal pro novináře často monotónní ubíjející práci. Pandemie dva roky vytlačovala všechna ostatní témata z veřejného prostoru a kapacity redakcí směřovaly z velké části jen na reportování o smrtící nemoci. Větší pozornosti se tehdy ve zpravodajství dostalo i práci s grafy a Burýšek jako datový novinář nemohl z tématu koronaviru téměř vybočit.

Youtuber Jiří Burýšek (32) Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2018 nastoupil do redakce Seznam Zpráv, kterou opustil v roce 2021, aby se věnoval svému projektu na YouTube s názvem Jirka vysvětluje věci. Je také autorem webu bezfaulu.net, který se zabýval manipulací v diskusích, a získal tři nominace na cenu českého internetu Křišťálová Lupa. Jiří Burýšek je držitelem novinářské ceny za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek v roce 2020, který zpracovával v projektu s Jankem Rubešem, zabývali se podvody pražských směnáren.

Jednoho dne už nemohl dál a v redakci oznámil, že potřebuje pauzu. „Neměl jsem plán, jen jsem potřeboval dělat něco, co mě bude bavit,“ vypráví o tom. Dalo by se to přirovnat k sabatiklu, tvůrčímu volnu, kdy člověk opustí své dosavadní zaměstnání a volný čas vyplní sebevzděláváním a tvorbou něčeho nového. Tohle rozbití starých vzorců se stalo tématem pro řadu lidí. Někdo odjel cestovat, jiní od základů změnili kariéru. „Člověk zjistí, že když jeho plán nevyjde, není to konec světa,“ říká Burýšek. Bavíme se pak o tom, že během studentských člověk dokázal přežívat jen s občasnými brigádami. Vrátit se do takového stavu kvůli snu, je vlastně lepší vyhlídka než se trápit a být z práce mrzutý.

Sen s cílem dotáhnout kanál na YouTube do stavu, kdy se tvůrce uživí, je procesem, který často trvá několik let. Za tisíc přehrání videa má autor zhruba 70 korun. Musí si tak buď najít sponzory, nebo vytvářet videa ideálně s vyššími desítkami tisíc zhlédnutí týdně.

Úspěch na této platformě by se dal přirovnat k hledání zlatého lístku jako v knize Karlík a továrna na čokoládu. Nikdo stoprocentně neví, kdy a jestli zaúřaduje algoritmus, který vytáhne video na pozici, kde ho uvidí stovky tisíc lidí. Za pět měsíců od odchodu z redakce, v chvíli, kdy už Burýškovi docházely peníze na živobytí, se vše obrátilo. Na účtu mu za počet přehrání přistála už taková částka, že věděl, že dokáže se svou tvorbou přežít, pokud se na začátku trochu uskromní.

Zlomem bylo video s názvem: Jak se vyučuje 2. světová válka v Německu. Pak už to šlo ráz na ráz. Algoritmus začal nasávat další Burýškova videa a počet sledujících začal strmě růst. „Na témata koukám jako na otázku, kterou si lidé podvědomě pokládají, ale odpověď na ni nikdy nedostali. Chci, aby si přečetli název videa a řekli si: Aha. Chci vědět, jak to je. Název videa musí podnítit tuhle zvědavost,“ popisuje Jirka.

Stovky hodin práce na tématu

Nalákat lidi ke zhlédnutí je ale jen jedna část práce. Tou daleko zásadnější je video spravovat velmi kvalitně. „Lidé nemají čas zjišťovat, jak věci jsou. Tak to udělám za ně. Na videu strávím i 200 hodin,“ vysvětluje. Burýšek si zkrátka vytvořil podmínky, aby mohl svou tvorbu vybrousit do podoby, se kterou je plně spokojený, a aby nemusel kvůli blížícímu se termínu publikování dělat velké kompromisy. „Když s tím nejsem spokojený, prostě si dám týden navíc,“ popisuje svou filozofii tvorby. To je luxus, který si řada projektů svázaná přísnými deadliny nemůže dovolit.

Ve videu se snaží nehrát pouze na depresivní notu. „Média jsou už tak hodně negativní. Třeba když jsem zpracovával téma kouření, chtěl jsem tam přirozeně dostat, jak se tělo zotavuje od poslední cigarety. Sem tam mi pak někdo napíše, že přemýšlel o tom, že skončí s kouřením a podobná struktura mu strašně sedla,“ vypráví mi Burýšek. Na suchý únor podobně zpracoval i video o alkoholu. To teď patří mezi jedno z nejúspěšnějších na jeho kanále. V době psaní článku mělo 797 tisíc přehrání. Na pomyslnou hranici jednoho milionu zhlédnutí u videa zatím Burýšek čeká.

Jirka na svém kanálu trefil velmi populární formát a nový způsob, jakým mladí lidé dneska konzumují obsah. YouTube se stal velmi důležitou platformou, na kterou se lidé chodí i učit a něco se dozvědět. Není neobvyklé, aby místo googlení uživatelé hledali odpovědi i na videoplatformách. Velký nárůst v tomhle ohledu zaznamenal třeba TikTok, který začal v některých ohledech lehce konkurovat i velkým vyhledávačům. Platforma chtěla pokrýt třeba segment vzdělávacích videí, a tak je upřednostňovala v algoritmech. Tím mimo jiné motivovala lidi toužící po pozornosti k tvorbě tohoto obsahu.

Na YouTube v posledních letech také vyrostla řada vzdělávacích kanálů. Jeden z nejznámějších sídlí v nedalekém Berlíně a jmenuje se Kurzgesagt. Ve videích animovaní ptáčci a postavy vysvětlují různé scénáře a pokroky ve vědě. Od projektu nadšeného absolventa univerzity Philippa Dettmera se kanál za deset let proměnil v obří agenturu s mnoha zaměstnanci a obsahem s řadou jazykových mutací.

Na rozdíl od Kurzgesagt je kanál Jirka vysvětluje věci one man show. Burýšek si zatím dělá vše sám od střihu po správu sociálních sítí. Projekty jeho velikosti přitom už často čítají více lidí, aby vše neleželo na bedrech jednoho autora. Je vidět, že Burýšek chce mít nad projektem zatím maximální kontrolu, a to včetně přísných etických a morálních pravidel pro obsah.

Po vzoru novinářů informace ověřuje a čerpá z vědeckých zdrojů. Díky většímu času na zpracování obsahu si může dovolit studie opravdu důkladně přečíst a pak převést do srozumitelné podoby. Pokud někdo argumentuje, že možný pád tradičních médií zanechá na trhu ničím nezaplněné vakuum, projekty jako Jirka vysvětluje věci naopak ukazují, že kvalitní obsah může vznikat novým způsobem.

„ Kdybych zjistil, že lidi video nedokoukají, bylo by to pro mě zklamání. Nejde mi ani tak o kliky na odkaz, jako o to, aby si lidé z mého projektu něco vzali a obohatilo je to. “

Burýšek měl už před vstupem do novinařiny v DNA, že chce poctivě pracovat s fakty. V Seznamu například učil seniory ověřovat zprávy a vytvořil stránku Bez faulu o vedení diskuse bez použití manipulačních technik. Web získal v řadě za sebou několik nominací v anketě českého internetu Křišťálová Lupa.

Burýšek kvůli rostoucímu vlivu svého kanálu vnímá i velkou zodpovědnost, kterou má, a nechce polevit v kvalitě nebo najet na podivné formy financování svého projektu. „Nikdy bych neudělal video třeba se Shopaholic Adel,“ vtipkuje. Tato kontroverzní hvězda je už rok jedním z hlavních témat na českém YouTube a její osobě se věnují reakční kanály. Jen zmínka o ní dokáže přitáhnout velkou pozornost diváků a tvůrci vydělat velké peníze. Její celospolečenský zásah ukazuje i fakt, že na ni byl před prezidentskými volbami tázán třeba předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Nepoužil bych ji ani pro ilustraci. Byla by to zrada mých diváků,“ reaguje Burýšek, když se ho zeptám, jestli by o ní třeba zpracoval video, které se zabývá šikanou na internetu.

Jirka Burýšek si cení toho, jakou svobodu ve své práci díky úspěšnému kanálu získal. „Ještě před rokem jsem si nedovedl představit, že tohle budu dělat jako svou práci a budu mít takovou volnost. Vrátit se zpátky před svůj projekt bych nechtěl. Doufám, že lidi budou dál sledovat mou tvorbu. Kdybych zjistil, že video nedokoukají, bylo by to pro mě zklamání. Nejde mi ani tak o kliky na odkaz, jako o to, aby si lidé z mého projektu něco vzali a obohatilo je to,“ dodává Burýšek.