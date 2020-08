Český Krumlov už zase láká turisty. Letos hlavně ty české | E15.cz

Obsazené penziony a hotely, spoustu vodáků. Do Českého Krumlova se vrátil turistický ruch. Převažují domácí turisté, na autobusy zájezdů asijských turistů nenarazíte. Jak to v ulicích jihočeského města vypadá? Prohlédněte si fotogalerii.

Na zámek v Českém Krumlově dokonce v červenci zavítalo o téměř dva tisíce lidí více než před rokem – celkem 64 100 osob.

„Máme radost, že se poslední týdny do města opět vrátili turisté a těší nás to o to víc, že se jedná především o návštěvníky české a návštěvníky ze sousedních zemí," uvedl českokrumlovský starosta Dalibor Carda (ČSSD).

V porovnání s minulými roky se výrazně změnila skladba turistů, kdy chybí dříve častí návštěvníci z Asie a ze zámoří. Sehnat ubytování ve městě je do konce prázdnin mimořádně obtížné.