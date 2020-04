OBRAZEM: Čeští piloti létají na gripenech již patnáct let | E15.cz

O pořízení moderních letadel, které by nahradily sovětské migy, se vážně uvažovalo od poloviny 90. let. Poté, co česká armáda v roce 1995 vyměnila letouny MiG-29 za polské vrtulníky W-3 Sokol, a dalším vyřazování techniky totiž pro ochranu vzdušného prostoru zbývaly jen migy "jedenadvacítky", jejichž první verze převzalo letectvo už začátkem 60. let. Poslední kusy sice prošly modernizací na standardy NATO, na začátku 21. století ale už byly výrazně zastaralé.

Mezi typy, o jejichž pořízení čeští představitelé uvažovali, byly také americké letouny F-16 a F/A-18 a francouzský Mirage 2000. Výběrové řízení bylo vypsáno až v lednu 2001 za vlády Miloše Zemana, postupně z něj ale odstoupili všichni zájemci až na výrobce gripenů. V dubnu 2002 pak nákup 24 těchto strojů za zhruba 60 miliard korun schválila vláda, záměr se však zadrhl v Senátu. Definitivní tečku za kontraktem udělaly povodně v létě 2002, protože peníze byly potřeba jinde.

V červenci 2003 rozhodl kabinet premiéra Špidly, že si Česká republika stíhací letouny pronajme. Starší stroje nabídly Belgie, Nizozemsko, USA a Kanada. Oproti tomu Švédsko nabídlo za stejnou cenu ětrnácti nových gripenů a vláda nakonec tento návrh přijala. Samostatnou kapitolou v historii českých gripenů je podezření z korupce při jednáních o jejich nákupu, respektive pronájmu. Česká policie ale případ v minulosti opakovaně odložila, naposledy v květnu 2014.