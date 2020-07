Reportáž z Řecka: turistické letovisko připomíná poválečnou zónu | E15.cz

Dovolenkářů zde ale příliš nečekejte, natož davy, před jejich vytvářením varuje každá druhá značka. Letní sezona se zde rozbíhá jen velmi pomalu - zatímco pro asi tři čtvrtě milionu pracovníků zaměstnaných v cestovním ruchu to znamená velký stres, Češi cestující do horkého Řecka absenci front a bojů o lehátko dost možná uvítají. První větší vlna turistů by mohla dle odhadů místních dorazit po polovině července.

Přestože mám za sebou let plně obsazeným letadlem, v autobuse, do kterého přesedám, vybírám já i ostatní z méně než poloviny sedaček. Sousloví „social distance” neslyším zdaleka naposled. Nasazujeme roušky, v hromadných dopravních prostředcích jsou povinné. Dorážíme do hotelu Akti Beach Club.

Bezpečnostní opatření jsou všudypřítomná. Není divu. Hotel by se jinak vystavoval až nečekaně vysokým pokutám v řádu tisíců eur, a to i v případě, kdy by správně nastavená opatření hosté byť jednou porušili - například překročením na podlaze vyznačené hranice maximálního přiblížení ke stolu s bohatou snídaní. Tu servíruje hotelový personál dle výběru hosta.

Hotel má otevřeno teprve třetí den, nedokonalosti se řeší za pochodu. Třeba již zmíněná hranice pro přiblížení k jídlu - zpočátku hosty zastavovala příliš daleko od stolu, takže i autor textu se svými 178 centimetry výšky netušil, co za dobroty se vlastně v některých ošatkách skrývá.

„Pracovníkům hotelu denně měříme teplotu a testujeme je na přítomnost koronaviru, u jednoho slunečníku se nachází vždy maximálně dvě lehátka,” vyjmenovává manažerka hotelu Anja Polanz bezpečnostní opatření. Jakmile host lehátko opustí, plavčík jej ihned vydezinfikuje, tvrdí.

„Pokud by měl některý host pozitivní test na koronavirus, zůstal by izolován ve svém pokoji. Dál by dostával stravu, staral by se o něj přidělený lékař. Následoval by přesun buď do speciálního hotelu na Kosu určeného pro karanténu, anebo v případě vážnějšího průběhu nemoci do zdejší nemocnice,” dodává Polanz.

Některé cestovní kanceláře nabízí pojištění proti možné nákaze a s ní spojenými důsledky v ceně zájezdů. „Hotelům nezbývá než striktně dodržovat bezpečnostní nařízení, jinak by se vystavovaly vysokým pokutám,” konstatuje obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style Lenka Pátek.

Důslednost personálu je všudypřítomná. Recepční například po komunikaci s každým jednotlivým hostem vydezinfikuje recepci, stejně postupuje i její kolega s minivozem, jímž rozváží hosty po areálu do pokojů.

Hosté si též mohou určit, zda má personál navštěvovat pokoj denně či méně často pro omezení kontaktu. Ze stejného důvodu byly zcela zrušeny kontaktní sporty, například vodní pólo. Čistotu bazénů personál kontroluje co čtyři hodiny.

Přesouváme se do hlavního města ostrova se stejnojmenným názvem Kos. Turistu byste zde třetí červencový den hledali stejně těžko jako chorvatskou pláž bez Čechů. „Zatím nemá otevřeno skoro žádný obchod. Tohle jsem nikdy nezažil, že tu začátkem července nikdo není, je to jako válečný stav,” říká místní průvodce Manolis Koupis.

Vyhlášená „Bar Street” tak připomíná spíše ukrajinskou Pripjať než středobod turismu. „Více než polovina hotelů neotevře, nevyplatilo by se jim to. U obchodů to bude lepší, otevře jich, odhaduji, devět z deseti, k tomu je dnes ale hodně daleko. Nečekám velké změny cen, některé podniky nanejvýš mírně zlevní,” dodává Koupis.

Ostrov Kos postihla dvojice velkých zemětřesení v letech 1933 a 2017. Mnoho historických budov tehdy skončilo v troskách. Stejně může dopadnout i zdejší byznys závislý na turistickém ruchu. Letošní sezona tak bude klíčová zdaleka nejen pro malé a střední podnikatele.

Letní výkonnost Řecka je velmi důležitá i pro tuzemské cestovní kanceláře. Jejich prodeje do této destinace zatím činí řádově tisíce, zájem je hlavně o velké ostrovy, vedle Kosu i o Rhodos nebo Krétu.