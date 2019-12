Co číst o Vánocích: Melindu Gatesovou, Malcolma Gladwella nebo šéfa Disney | E15.cz

Malcolm Gladwell, Talking to Strangers

Uznávaný kanadský novinář a spisovatel v knize s výmluvným názvem – (ve volném překladu) „Jak mluvit s cizími lidmi“ ukazuje na příkladech setkání různých typů lidí, osobností a kultur chyby v komunikaci s těmi, které neznáme a chceme si v ideálním případě naklonit. Věnuje se kauze Bernarda Madoffa nebo třeba dávnější komunikaci mezi Nevillem Chamberlainem a Adolfem Hitlerem. Dílo vyšlo i v audio podobě. Gladwell je totiž populární autor podcastů zaměřených převážně na historii.

Jesse Itzler, Living with a Seal

Bavič, byznysmen a velmi originální člověk Jesse Itzler strávil měsíc ve výcviku amerických armádních jednotek Navy SEAL, jejichž členové jsou považováni za jedny z nejelitnějších vojáků na světě. Tedy přesněji Itzler strávil jeden měsíc 24 hodin denně se svým kamarádem, který je jedním z příslušníků Navy SEAL. Odvaha, kterou Itzler svým rozhodnutím prokázal, má čtenáři ukázat, jak osvěžující může být vystoupení z vlastní komfortní zóny a že cvičení s vojáky - ale může jít vlastně o jakoukoliv partu - může přinést víc, než jen svaly. Recenze hovoří o knize jako o velmi zábavném počtení.

Robert Iger, Ride of a Lifetime

O této knize psal web E15.cz blíže zde. Šéf jedné z největších ikon šoubyznysu, společnosti Disney, prozrazuje osobní recept na úspěch.

Yuval Noah Harari, 21 lekcí pro 21. Století

V českém překladu Sapiens s podtitulem stručné dějiny lidstva a Homo Deus s podtitulem stručné dějiny zítřka jsou v nejnovější knize izraelského spisovatele spojeny do kompaktního návodu k tomu, co si počít se současností. Respektive spíše nejbližší budoucností. V symbolických 21 kapitolách zkoumá Harari to, jak si lidé dokáží poradit s všeobjímajícím chaosem, co přinese umělá inteligence nebo fake news. Povinná četba pro všechny, kteří chtějí být připraveni.

Melinda Gatesová, Moment of Lift

Manželka Billa Gatese v knize popisuje zážitky se zajímavými lidmi, s nimiž se ve svém životě setkala. Zároveň upozorňuje na palčivá témata dnešní společnosti a to, co se s nimi dá dělat. Ať už jde o svatby dětí v rozvojovém světě nebo genderovou nerovnost na pracovišti. Ke svým úsudkům využívá jako podkladů mnoho tvrdých dat. Jako společná nit všech nastolených témat se vine poselství: pokud chceme pozvednout společnost, nemůžeme ponižovat ženy.

Paul Hawken, Drawdown: Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming

Sebevědomý název knihy nabízející řešení nebo alespoň soubor nástrojů k řešení klimatické krize je užitečný pro uvědomění si toho, že málo stačí, aby se dělo hodně. Kniha nabízí soubor ocenění dopadu různých aktivit člověka na klima a zároveň stovku konkrétních řešení, jak tyto aktivity eliminovat. Kolem knihy se seskupilo rovněž aktivistické hnutí, které jednotlivé body úspor propaguje. V časech, kdy klimatická změna je jedním z takzvaných „buzzwords“ rovněž skoro povinná četba. Vhodná zároveň jako mustr pro korporátní politiky udržitelného rozvoje.

Julie Orringerová, Flight Portfolio

Novela odhaluje pozoruhodné počínání Variana Frye, který v roce 1940 cestoval do Marseille, aby odtud pomohl před nacisty utéct několika zástupcům francouzské ale také evropské inteligence. Mezi jeho „klienty“ patřily Hannah Arendtová, Max Ernst, Marcel Duchamp nebo Marc Chagall. Jde o popis jednoho z dosud ne příliš známých a probádaných, ale určitě obrovských „hacků“.