Tencent hodlá vybudovat vlastní město velikosti Monaka | E15.cz

S rozlohou zhruba dvou milionů čtverečních metrů se bude budoucí město rovnat zhruba stejné rozloze, jakou má Monako. Projekt počítá s tím, že ve městě nebudou jezdit žádné automobily a bude jej pohánět energie pouze z obnovitelných zdrojů. Plány počítají i s vybudováním škol, obchodů a veškeré další občanské vybavenosti.

Město budoucnosti by mělo vyrůst na březích Perlové řeky v Šen-čenu. Se zbytkem města by pak mělo být propojeno silníčními mosty a lodní a podzemní dopravou. Výstavba by měla začít koncem tohoto roku a první část bude dokončena pravděpodobně v roce 2022, otevřením nové obchodní čtvrti nazvané Shenzhen Bay Headquarters City. Dokončení celého projektu se v tuto chvíli plánuje zhruba na rok 2027.

Tencent není jedinou společností, která chce vytvořit své vlastní miniaturní město. Začátkem tohoto roku představila automobilka Toyota plány na „Tkané město“ na úpatí hory Fuji, kde otestuje autonomní vozidla, inteligentní technologie a život s pomocí robotů.