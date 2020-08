Vědci zjistili, že okopírovat klíče jde i pomocí zvuků | E15.cz

Jeden z nejstarších zabezpečovacích systémů na světě – klasický zámek – má v dnešním moderním světě další slabinu. Je jí mikrofon mobilního telefonu. Tvrdí to trio výzkumníků z Národní univerzity v Singapuru, které vyvinulo aplikaci SpiKey.

Aplikace SpiKey dokáže podle zvuků, které zámek vydává v okamžiku, kdy je do něj zasouván klíč, replikovat hloubku a pozici jeho zubů. Zloději či špionovi, který takovou aplikaci využije, tak zbývá už jen jediné: vybrousit si dle instrukcí nový klíč.

Vědci vypracovali algoritmus, který cvakání pinů uvnitř vložky zámku v okamžiku, kdy je do ní zasouván klíč, zaznamenává. Z tohoto cvakání je software schopen rozpoznat hloubku vrubů na klíči a jejich pozici na něm – respektive navrhnout systém a hloubku vroubků na novém klíči tak, aby došlo k zopakování zaznamenaného cvakání.

Technicky tak dojde ke „zkopírování“ klíče, aniž by bylo nutné mít přístup k originálu. Své poznatky vědci prezentovali na nedávném Mezinárodním workshopu mobilních výpočetních systémů a aplikací, studii pak vydal časopis Association for Computing Machinery.

Výzkumníci uznali, že jediným slabým článkem jejich odposlouchávače zámků je fakt, že je nutné pořídit záznam zvuku zasouvání klíče do zámku. To samo může v řadě podmínek představovat složitý úkon vzhledem k „nárokům některých lidí na soukromí při odemykání“. „Samozřejmě lze vždy někde poblíž dveří schovat směrový mikrofon či hacknout mobil oběti a nechat SpiKey odposlechnout zámek samotným uživatelem,“ uvedli vědci při své prezentaci. Dalším cílem jejich výzkumu nyní má být vývoj patřičných protiopatření, která odposlech zámků v budoucnu znemožní, optimálně nějakou modifikací zámků, které by tolik necvakaly.