Salmonela se umí schovat do rostlin, zjistili vědci | E15.cz

Některé druhy bakterií Salmonella využívají taktiku hodnou starověkých Řeků, kteří dobyli bájnou Troju: naučily se obcházet přirozený obranný mechanismus rostlin a vniknout do jejich listů. Díky tomu pak nejsou spláchnuty při klasickém omytí před konzumací člověkem. Novou bakteriální strategii vědci z University of Delaware popsali v časopisu Frontiers in Microbiology.