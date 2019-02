Watercooler v kanceláři: Jaké jsou jeho výhody? | E15.cz

Připojte se k trendu současné doby. Komfort na pracovišti je klíčový k dobré produktivitě. Ta je zase přímo ovlivněná pravidelnou hydratací. Je to jednoduché – při nedostatku tekutin dochází v lidském organismu ke zhoršení kognitivních funkcí a snížení pozornosti. A uznejte sami, že ty jsou k odvedení kvalitní práce naprosto klíčové.

Řešením je watercooler, který je ideální zdrojem vody do kanceláře. Obecně je doporučováno popíjet častěji menšími doušky. Zavodnění organismu je tímto způsobem správně rozvrhnuto. Z nápojového automatu na vodu si můžete v případě potřeby kdykoliv dotočit a proto je v rámci pitného režimu na pracovišti tolik efektivní.

Watercooler a jeho funkce

Moderní watercoolery mají mnoho funkcí, které v kancelářském prostředí opravdu oceníte. Mnoho času ušetří například systémy úpravy teploty vody. Věděli jste, že je možné z výdejníku natočit vařící vodu vhodnou k přípravě kávy nebo instantní polévky? Po ranním příchodu do práce z mrazivého počasí může být právě toto velmi příjemná vzpruha. Některé modely automatů na vodu mají k dispozici dokonce i výrobník sodovky.

Obecně je manipulace s přístrojem velmi jednoduchá. K doplnění zdroje vody je třeba pouze upevnit barel do horního prostoru výdejníku. Prvotní instalaci ale doporučujeme domluvit si se svým dodavatelem. Je totiž třeba dodržet bezpečnostní opatření - zejména nalézt vhodné umístění výdejníku. Zařízení by nemělo narušovat ergonomii prostoru a také je nutná opatrná manipulace s elektrickým vedením.

Barely

Barely s vodou mají objem o 18,9l a přestože jsou z plastu, mají své jisté ekologické výhody. A to sice, že jsou kompletně vratné. Po použití jsou pečlivě vydezinfikovány a následně navráceny zpět do oběhu. Nehrozí proto neustále hromadění na skládkách. To je konkrétně v dnešní době velmi důležité.

