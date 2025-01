Poté, co Camp Fire - nejsmrtonosnější požár v dějinách Kalifornie - zachvátil v roce 2018 dům Michaela a Kristy Daneausových v Paradise, byli manželé a jejich čtyři dcery nuceni přestěhovat se o 50 kilometrů dál, kde našli bydlení, které si mohli dovolit. Přesunuli se do Cohassetu, kde si pořídili nemovitost za peníze, které získali z pojistného plnění a z podílu z vyrovnání společnosti Pacific Gas & Electric (PG&E) s pojišťovnami. Ty od firmy získaly 11 miliard dolarů protože právě selhání jejích zařízení tehdy požáry způsobilo.

O šest let později zažila rodina déjà vu: jejich nový domov ve skalnaté oblasti severní Kalifornie nedávno vyhořel do základů při loňském požáru Park Fire, čtvrtém největším v historii státu. Tentokrát však Daneausovi nemají k dispozici záchrannou síť, která by jim pomohla obnovit život, popsala CNN.

Když se přestěhovali do Cohassetu, odmítla je každá společnost, kterou kontaktovali, pojistit s odkazem na obavy z požárů. Když konečně našli pojišťovnu, která jim nabídla pojistný plán, nemohli si ho dovolit. A teď jim v podstatě nic nezbylo.

Krize pojištění v Kalifornii

Klimatická krize, která je v Kalifornii citelná, způsobuje rychlý nárůst intenzity a četnosti lesních požárů a počtu rodin, které při nich přicházejí o střechu nad hlavou. Pojištění nemovitostí se tak stává stále nedostupnějším a stále více lidí se dostává do stejné situace jako Daneausovi.

Jen v loňském roce zaznamenala nezisková pojišťovací organizace Insurance Information Institute škody, které musely pojišťovny nahrazovat, a které způsobily přírodní katastrofy v USA, ve výši 80 miliard dolarů. Dům manželů Daneausových byl jedním z přibližně 19 tisíc objektů, které byly zničeny při požáru Camp Fire v roce 2018. Pojišťovny proto rychle opouštějí státy, jako je Kalifornie, aby jim podobné náklady nevznikaly.

Satelitní snímky požárů v Kalifornii: Požár pohltil celé čtvrti Los Angeles|ČTK / AP / Uncredited

Kalifornské úřady od roku 2015 evidují počty obnovených a zrušených pojistek v oblastech s vysokým rizikem požárů. Podle nejnovějších dat zde odmítly pojišťovny jen v letech 2020 až 2022 obnovit 2,8 milionu pojistek nemovitostí. Z toho 531 tisíc v samotném okrese Los Angeles, kde v současné době zuří požáry. Některé z těchto pojistek majitelé domů neobnovili, většinu však zrušily pojišťovny.

Nejenže přibývá zrušených pojistek, ale i jejich sazby neúměrně rostou. Největší kalifornská pojišťovna State Farm minulý měsíc požádala o 30procentní zvýšení sazeb pro svou řadu pojištění pro majitele domů. Změnu musí schválit kalifornské úřady. Stalo se tak rok poté, co společnost zcela zastavila prodej pojištění nových domů s odkazem na riziko lesních požárů.

Kaliforňané spoléhají na stát

V důsledku zvyšování sazeb, neobnovování a rušení plánů bylo mnoho kalifornských majitelů nemovitostí odkázáno na státní program: takzvaný FAIR plán, soukromé sdružení vytvořené jako poslední záchrana pro ty, kterým bylo pojištění zamítnuto. To, co bylo v roce 1968 zamýšleno jako dočasné řešení, se však nyní pro mnohé stalo jediným východiskem.

Od roku 2019 zaznamenal plán 164procentní nárůst počtu pojistek, přičemž jen v tomto roce došlo k 27procentnímu skoku, což může svědčit o tom, kolik obyvatel celého státu nemá přístup k soukromému pojištění. I tak je ale pro některé Kaliforňany příliš nákladný. V rámci programu se totiž platí vyšší pojistné a zároveň má menší krytí než pojistky od soukromé společnosti, což často znamená, že majitelé nemovitostí pak potřebují další dopojištění.

Kalifornské úřady proto zkoumají způsoby, jak zvýšit odolnost státu vůči požárům. Jedním ze způsobů by mohlo být posílení infrastruktury. S tím může pomoci i program Wildfire Prepared, který po vyhodnocení modernizovaných i nově postavených domů označuje budovy jako odolné proti požárům. Hodnotící standardy Insurance Institute for Business & Home Safety (IBHS) zahrnují prvky, jako jsou žáruvzdorné terasy a modernizovaná okna či dveře.

Bez ohledu na tyto kroky ale majitelům nemovitostí po posledním řádění ničivého živlu téměř jistě opět stoupne účet za pojistné a bydlení v Kalifornii tak nepochybně ještě podraží.

Aby majitelé domů ve vysoce rizikových oblastech získali alternativu k programu FAIR, kalifornské úřady před dvěma týdny oznámily nové předpisy. Jejich cílem je přimět soukromé pojišťovny, aby začaly uzavírat pojistné smlouvy v požárem ohrožených částech státu.

Novou politiku však ostře kritizovala nezisková organizace Consumer Watchdog, která se zaměřuje na trh s pojištěním v Kalifornii. Odhaduje, že v důsledku této změny by mohly pojistné sazby vzrůst o 40 až 50 procent, protože se do nich budou započítávat i náklady na zajištění pojistného. Předpisy navíc podle neziskovky pojišťovnám umožní, aby se i nadále vyhýbaly obyvatelům v oblastech ohrožených požáry, kteří pojištění potřebují nejvíce. Odvětví je bylo v Kalifornii ziskové i bez těchto pravidel a navdzory tomu, co tvrdí pojistitelé, „není v Kalifornii na pokraji katastrofy,“ uvedlo sdružení Consumer Watchdog.