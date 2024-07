Fotografie zachycující zkrvaveného Trumpa s odhodlaným výrazem ve tváři a zdviženou zaťatou pěstí obletěla během několika pár desítek minut po střeleckém útoku sociální sítě i titulní strany médií. Na svých profilech ji sdílela i celá řada vlivných osobností, včetně nejbohatšího muže světa Elona Muska. „Plně podporuji prezidenta Trumpa a doufám v jeho rychlé uzdravení,“ napsal na své sociální platformě X. Trumpovi podporovatelé, z nichž mnozí ho už dříve považovali za poloboha a politicky pronásledovaného mučedníka, snímek doprovázejí komentáři o exprezidentově nezničitelnosti.

Trumpův volební protivník Joe Biden na druhé straně čelí v posledních týdnech čím dál tím hlasitějším výzvám, i z vlastního demokratického tábora, aby vzhledem ke svému vysokému věku obhajobu náročného úřadu raději vzdal. Vzpruha pro Trumpovu kampaň je to poslední, co v tuto chvíli potřeboval. Zatímco Bidenův tým po násilném incidentu přerušil veškerou předvolební mediální komunikaci, republikáni hodlají dál pokračovat v programu, jako by se nic nestalo.

Je potřeba si připomenout, že oba prezidentští kandidáti vykreslují svého protivníka jako existenciální hrozbu pro budoucnost amerického národa. Přibližně třetina Američanů dodnes věří, že Biden vyhrál poslední prezidentské volby podvodem. Pokus o atentát na Trumpa tak může těmto nepravdivým tvrzením dodat na síle a ještě více semknout exprezidentovy voliče. Důležitou roli může sehrát i to, že se tragédie odehrála právě v Pensylvánii, v jednom z takzvaných swing states, tedy klíčových států, které zpravidla rozhodují o vítězi voleb.

VIDEO: Pokus o atentát na Donalda Trumpa

Atentát na Trumpa! Exprezidenta zranila kulka na uchu, střelce zlikvidovali • Profimedia

Ačkoli střelba na prezidenty není v americké historii ničím novým, současný útok je alarmující událostí, která může mít krvavější dohru. Stačí si vzpomenout na útok Trumpových radikálních příznivců na Kapitol z ledna roku 2021, při němž zahynulo pět lidí. Dá se předpokládat, že v čím dál tím agresivnější a rozdělenější americké společnosti bude podobných incidentů přibývat. A po případném Trumpově vítězství se mohou stát argumentem k posilování prezidentských pravomocí, a tedy ospravedlnění vlády pevné ruky, a k prosazení kontroverzních reforem právního systému.