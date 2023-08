Prodej Synthesie se zadrhl, Babišův fond ji chce prodat s Mafrou | e15.cz

Mezi vážné zájemce o Mafru navíc přibyl další hráč, někdejší krizový manažer PPF a investor Karel Pražák. Vedle zbrojaře Strnada je nyní podle informací e15 k ovládnutí obou firem nejblíže.

„Babiš se rozhodl spojit prodej Mafry s prodejem Synthesie. Případný kupec by tak měl zaplatit za obě aktiva najednou,“ uvedl zdroj blízký vedení CSG. Babišovy fondy požadují za obě firmy zhruba osm miliard korun, z čehož si každou firmu cení na polovinu.

Nový lex Babiš

Oficiálně se zúčastněné strany nechtějí vyjadřovat. „Spekulace trhu ohledně potenciálních akvizic či divestic nekomentujeme,“ sdělil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. „Investiční záměry nekomentujeme,“ nechal se slyšet mluvčí CSG Andrej Čírtek. „Bez komentáře,“ odvětil i mediální zástupce Kaprainu Karla Pražáka Ondřej Pechar. Andrej Babiš na zaslaný dotaz týkající se možných zájemců a provázaného prodeje neodpověděl.

Pardubická Synthesia je v současné geopolitické nestabilitě klíčovým podnikem pro zbrojní průmysl. Patří mezi jedny z mála evropských výrobců nitrocelulózy, která slouží k výrobě munice. Té je nyní na Ukrajině nedostatek. Zároveň nový vlastník Synthesie prakticky ovládne i příbuznou Explosii, aniž ji musí od státu kupovat. Explosie sídlí v areálu Synthesie a je hlavním odběratelem nitrocelulózy.

„Ještě v červnu jsme předpokládali, že ovládnutí Synthesie uskupením Czechoslovak Group je hotová věc. Nyní nemáme informace, že by se záležitost posunula dopředu. Podle všeho je to na mrtvém bodě,“ řekl zdroj blízký akciové společnosti Explosia vlastněné státem. Podle dalších zdrojů z oblasti zbrojního průmyslu nic nenasvědčuje, že by se prodej Synthesie uskutečnil v nejbližší době či v řádu týdnů. Spíše to vypadá na měsíce.

Agrofertu by se ale prodej hodil, už jen kvůli zájmu na trhu v souvislosti s bezpečnostní situací. Navíc letos zemědělsko-chemický kolos utratil téměř 20 miliard na nákup rakouské chemičky Borealis, z čehož alespoň část by se mohla prodejem Synthesie vrátit.

„Agrofert obdržel nabídky zájemců už před časem. Záleží především na Andreji Babišovi, jehož nálady se velmi často mění. Někdy říká, že se vrátí k podnikání, pak zase hovoří o tom, že zůstane v politice. Je navíc pod tlakem přísnějšího zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš,“ doplnil zdroj. Babiš se nutně bude muset médií ve svém svěřenském fondu zbavit, pokud bude chtít zůstat poslancem.

Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky totiž bude od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Média například nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu. Předloha brání poslancům, senátorům, členům vlády a nově i prezidentovi provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Prezident tyto úpravy zákona o střetu zájmů ve čtvrtek podepsal.

O prodeji Mafry se intenzivně hovoří od konce loňského roku právě v souvislosti se zpřísněním zákona o střetu zájmů. Mezi vážné zájemce v minulých měsících patřil vlastník energetického kolosu Sev.en Pavel Tykač, který zájem o Mafru redakci e15 v únoru potvrdil. „Ta nabídka se objevila. Aktuálně se díváme, jestli to je pro nás zajímavé, za jakou cenu a podobně. Více se k tomu budeme moci vyjádřit až poté, co případně získáme exkluzivitu,“ uvedl Tykač. Jenže to se nestalo.

Spolchemie a Synthesia

Novým zájemcem o dvojici firem Mafra a Synthesia je investor Karel Pražák, který vyrostl po boku Petra Kellnera jako jeho krizový manažer a s PPF spolupracuje dlouhodobě. Na trhu se spekuluje, zda má Pražák o Mafru zájem sám nebo spolu s dalšími blízkými investory.

„Pro některé z nich by mohlo být výhodou skrýt se právě za Karla Pražáka. Vždy je výhodnější médium vlastnit jako tichý společník, než veřejně zodpovídat dotazy na možný střet zájmů,“ uvedl jeden z českých miliardářů. Pražák má zároveň ve svém portfoliu ústeckou chemičku Spolchemii, která je jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě. Není však jasné, jak významné synergie by případně obě chemičky pod jedním majitelem měly.