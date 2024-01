Jen málokteré zprávy jsou pro Česko tak důležité jako ty z automotive oboru. Právě ony nám dávají reálný vhled do toho, jak na tom páteř české ekonomiky je, jaký nás tedy čeká rok. Posledních několik dní přineslo takových oznámení dost na to, abychom se pokusili sestavit ucelený obrázek. A nemějte strach, je to dobrý výhled.

Ta základní zpráva je, že prodej nových osobních aut v Česku loni stoupl o 15,3 procenta na 221 422 vozů. Ekonomové sice krotí radost z vysokého tempa, když upozorňují, že čísla jsou zkreslená nerealizovanými objednávkami z předchozích let, jaké letos nemůžeme čekat, chuť nakupovat (a táhnou ji firemní flotily) ovšem sílí.

Nejprodávanější byla loni značka Škoda s růstem o 23 procent na 77 490 aut. Zpráva přišla před pár dny spolu s oznámením, že v závodě Kvasiny na Rychnovsku zahajují sériovou výrobu druhé generace SUV modelu Kodiaq. Do přestavby výrobní linky a modernizace montáže a svařovny podnik investoval 1,22 miliardy korun.

Automobilka v Kvasinách dává práci asi devíti tisícům lidí, závod je největším zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji. Kvasiny by měly být závodem, kde bude Škoda Auto v Česku nejdéle vyrábět vozy se spalovacími motory.

Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škoda Auto. • Škoda Auto

Konec prodeje spalovacích aut v Evropě od roku 2035 automobilky sice straší, na druhou stranu je donutil k dynamice do té doby nevídané, jejíž výsledky jsou potěšující. Dojezd přes tisíc kilometrů a nabíjení za deset minut se pomalu stává realitou, jak píše ve svém textu kolega Jiří Liebreich.

Začátkem roku oznámil koncern Volkswagen slibné výsledky své bateriové divize PowerCo. Ta úspěšně otestovala nový akumulátor s pevným elektrolytem amerického vývojáře autobaterií QuantumScape, společnosti, do níž VW už léta investuje. Baterie prošla v laboratoři více než tisícovkou nabíjecích cyklů, tedy podobnou zátěží, jako by jí opatřený vůz ujel asi půl milionu kilometrů. Její celková kapacita se přitom snížila o pouhých pět procent – dnešní akumulátory degradují několikanásobně rychleji.

Šéfové obou společností hovořili o takřka nestárnoucí baterii, superrychlém dobíjení, velmi povzbudivých číslech i o tom, že produkt chtějí uvést na trh „co nejdříve“. Nesdělili ale podrobnosti. Pokrok slibuje i Toyota. Baterie, které testuje japonský gigant, by mohly zvládnout až 1200 kilometrů a čas dobíjení zkrátit na deset minut.

Že pomalý rozjezd elektromobility v Česku začíná nabírat forsáž, dokládají čísla, která jsme v e15 přinesli exkluzivně. Dva největší provozovatelé veřejných dobíjecích stanic, tedy ČEZ a Pražská energetika, uvádějí, že řidiči načerpali meziročně o desítky procent více „šťávy“, nejčastěji v Praze a okolí.

Nejvíce energie loni „natankovali“ řidiči u stanic ČEZ, a to rekordních 5,5 gigawatthodiny, tedy o čtvrtinu víc než v roce 2022. Dobíjeli více než 281tisíckrát. S tím, jak narůstá počet aut s bateriemi, které mají vyšší kapacitu, vzrostl i průměrný odběr z předloňských šestnácti na dvacet kilowatthodin.

Dosud nejvyšší odběr elektřiny naměřila i Pražská energetika. Meziročně vzrostl o 69 procent na 5,23 gigawatthodiny. Celkový počet transakcí, které řidiči provedli při dobíjení, vzrostl dokonce o 76 procent na 303 tisíc, mimo Prahu to bylo o 41 procent.

Informace jsou důležité zejména proto, že malá vytíženost stanic bránila jejich rozvoji. Pro majitele totiž nebývají často rentabilní.

Aby bylo autoprůmyslu lépe, začala vláda podporovat nákup elektromobilů. Původně měl začít v těchto dnech, nakonec se ale nejspíš rozjede až v březnu. Bude to vůbec poprvé, co lidé v Česku dostanou dotace na zřízení dobíjecích bodů a elektromobilů. Týkat se to bude OSVČ a firem, fyzických osob zatím ne. Přesto – Česko, které nikdy reálně nezavedlo šrotovné na auta, se poprvé pouští do dotací „v retailu“.

Celkem 1,65 miliardy korun je v rámci evropských prostředků prostřednictvím Národní plánu obnovy (NPO) připraveno na podporu nákupu elektromobilů a dalších 300 milionů korun na pořízení a výstavbu dobíjecích stanic. Aby mohla Česká republika prostředky z Nástroje pro oživení a odolnosti EU na podporu elektromobility čerpat, musejí podnikatelé pořídit alespoň 4555 elektrovozů. Vše podstatné, tedy kdo a jak může žádat, jsme shrnuli v textu na našem webu.

A pak jsou tu černé labutě. Tedy nečekané události, které stavějí byznys vzhůru nohama. I českého autoprůmyslu se aktuálně dotýkají pirátské útoky Jemenců v Rudém moři. Dobrou zprávou ale je, že byť Volvo nebo Tesla potíže mají, tuzemské automobilky si s krizí zřejmě dokážou obstojně poradit. „Máme detailní přehled o tom, jaké zboží se nachází na konkrétních lodích, a v případě hrozícího zpoždění organizujeme náhradní leteckou či železniční dopravu. Situace je složitá a nese s sebou zvýšené náklady,“ hlásí třeba automobilka Hyundai.

Velké zdražení ani zdržení by situace přinést neměla. Lodě sice stráví o několik dní na moři více času (zhruba dva týdny), což je stojí náklady navíc, ušetří ale na poplatcích za proplutí Suezem.

Jak vidno, byznys si vždycky nějak poradí. Ať jde o piráty, nebo přechod na bezemisní energetiku. Chvíli to bolí, ale pak přijde doba, kdy se situace obrátí. A letošní rok bude podle všeho tím, který se do historie zapíše v pozitivním smyslu slova jako zlomový.