Ekoteroristický útok na Teslu posouvá v Německu hranice extremismu

Jednou to asi přijít muselo, ale že bude centrem prvního velkého průmyslového ekoteroristického útoku právě továrna značky Tesla, by asi málokdo čekal. Ostatně ani majitel firmy, podivínský vizionář Elon Musk, který na (své) síti X reagoval na žhářský útok na svou německou gigafactory nedaleko braniborského města Grünheide slovy: „Buď jsou to nejhloupější ekoteroristé na Zemi, nebo loutky někoho, kdo nemá dobré environmentální cíle. Zastavit výrobu elektrických aut místo výroby fosilních vozů, to je extrémně hloupé.“