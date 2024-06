Celý příběh o novém českém eurokomisaři začal při odchodu z jednání o koaliční smlouvě před třemi lety. Všichni starostové už byli ve dveřích, ale jejich klíčový stratég, již zesnulý tehdejší kandidát na ministra průmyslu a obchodu Věslav Michalik je zavolal zase zpátky ke stolu. Podle něj si totiž hnutí STAN při jednání o koalici řeklo málo. A tak se zrodila takzvaná gentlemanská dohoda o eurokomisaři, podle níž má právo vyslat „našeho“ člověka do Evropské komise právě hnutí STAN spolu s Piráty.

Slušný a vypočítavý Fiala

To, že se starostové díky Michalikovi ještě vrátili ze dveří, bylo pro ně určitě dobře. Jen si to vyjednali naprosto amatérsky. Neexistovala žádná páka na to, aby se nominace domohli. A Piráti neměli zase páku na Starosty, že se s nimi vůbec bude někdo o eurokomisaři bavit, což je už úplně absurdní naivita. Celý Pirstan se tedy musel spoléhat na slušnost premiéra Petra Fialy, že ústní dohodu dodrží. Což se nakonec stalo. Ale Fiala ji vlastně docela ochotně dodržel i kvůli tomu, že o jméně rozhodne hlavně ODS.

Ačkoliv si Starostové nominaci úzkostlivě nárokovali a působili jako dítě na pískovišti, které si křečovitě drží hračku, aby o ni nepřišlo, konečného rozhodnutí o jméně se úplně nepochopitelně vzdali. Navrhli totiž dva kandidáty. Jako první Danuši Nerudovou, které to předtím slíbili a která si i z tohoto důvodu STAN pro svou kandidaturu do Evropského parlamentu vybrala. Starostové, kterým tak moc záleželo na tom, aby zbytek vlády dodržel dohodu o eurokomisaři, přitom ve vztahu k Nerudové sami nepsanou domluvu porušili. Jako eurokomisaře totiž vedle ní nominovali i Jozefa Síkelu.

Toho tlačí právě ODS kvůli tomu, že má mnohem vyšší šanci na silné portfolio, jak se v bruselštině říká jednotlivým rezortům. A možná i kvůli tomu, jak suverénně Síkela ve vládě vystupuje a jak se snaží strhávat na sebe pozornost a připisovat si zásluhy za různé vládní úspěchy. To by koalici Spolu před sněmovními volbami nemuselo úplně vyhovovat.

Radši Síkelu venku než doma

Pro ODS je lepší Síkelu poslat do Bruselu a na domácí půdě rozhodit STAN z rovnováhy kvůli hledání nového jména na ministerstvo průmyslu. Původní horký kandidát, bývalý plzeňský hejtman za ČSSD a někdejší šéf plzeňské Škody Josef Bernard, už o post tolik nestojí, jelikož mu nebyl nabídnut hned na začátku a během pouhého roku se toho v rezortu zas tolik stihnout nedá. Podobně reaguje na možnou nabídku i další z původně zvažovaných kandidátů, ekonom Filip Matějka. Redakci e15 řekl, že se o tom zatím s nikým nebavil, do čela ministerstva se mu také příliš nechce. Vybírání náhradníka za Síkelu tedy nebude úplně jednoduché a hnutí STAN se může modlit, aby nedopadlo jako Topka při zpackané výměně na ministerstvu pro vědu a výzkum.

Pro STAN by bylo mnohem výhodnější vyslat do Bruselu Nerudovou. Zaprvé jí to slíbili, zadruhé by se mohla věnovat regionálnímu rozvoji, který je pro STAN důležitý, zatřetí by nemuseli řešit rošádu ve vládě a začtvrté by mohli do europarlamentu vyslat svého dalšího europoslance Andreje Poleščuka, kterého kroužkování vystřelilo na konečné třetí místo. I když Vít Rakušan dokonce veřejně jmenoval právě kvůli Nerudové regionální rozvoj jako vhodné portfolio pro českého eurokomisaře, o jméně nakonec rozhodne ODS. A Nerudová to nebude. Zvlášť když ji po ne úplně přesvědčivých eurovolbách házejí přes palubu i mnozí starostové.