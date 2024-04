Nový stavební zákon se blíží. Developeři zatím propadají depresím

Developeři i menší stavebníci začínají propadat panice. Blíží se začátek července, kdy má začít platit nový stavební zákon. Vše má být digitalizováno a má odpadnout obíhání různých úřadů, které mají do povolování staveb co mluvit. Jenže systém, na němž to všechno má běhat, ještě nefunguje, stavební úřady nejsou ani vybaveny potřebnou technikou, a dokonce chybějí klíčové prováděcí vyhlášky k novému zákonu.