Letos zveřejňovaná ekonomická data příjemně překvapují, a to z obou stran Atlantského oceánu. Alespoň to dokumentují pozitivní hodnoty Citi indexu ekonomických překvapení. V podstatě každý den zveřejňovaná makroekonomická data končí ve srovnání s průměrným tržním očekáváním lépe. To samozřejmě nic nemění na dlouhodobé tendenci rozevírajících se růstových nůžek ve prospěch americké ekonomiky ve srovnání s tou evropskou.