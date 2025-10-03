AI bublina? Start-upy zaměřené na umělou inteligenci přitahují rekordní investice, ale jsou nadhodnocené
Start-upy zaměřené na umělou inteligenci (AI) přitahují rekordní investice od firem rizikového kapitálu. Někteří z největších světových investorů ale varují, že ocenění těchto start-upů v jejich počáteční fázi začíná být přehnané, což vyvolává obavy z investiční bubliny. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na vyjádření několika vedoucích investičních manažerů.
Hlavní investiční ředitel singapurského státního fondu GIC Bryan Yeo v panelové diskusi na Milken Institute Asia Summit 2025 v Singapuru upozornil, že v případě investic fondů rizikového kapitálu do raných start-upů zaměřených na AI se objevuje mírné přehřátí trhu. Firmy, které si přidají označení AI, jsou často oceňovány mnohonásobně výše, než co by odpovídalo jejich aktuálním tržbám. Podle něj lze takové ocenění u některých společností ospravedlnit, u jiných už se ale zřejmě dá mluvit o přehnaném ocenění.
Trh je přehřátý a má přehnaná očekávání
Ve třetím čtvrtletí letošního roku získaly start-upy zaměřené na AI celosvětově 73,1 miliardy USD (1,5 bilionu korun). Podle údajů společnosti PitchBook to představovalo téměř 58 procent všech investic fondů rizikového kapitálu. K tomuto růstu přispěl mimo jiné kapitál v objemu 40 miliard USD, který získala společnost OpenAI.
Yeo také uvedl, že očekávání trhu mohou být výrazně napřed oproti tomu, co daná technologie skutečně dokáže nabídnout. Dodal, že svět nyní zažívá rozkvět investic do AI, který ale může zakrývat některé slabiny v ekonomice.
Prezident investiční společnosti TPG Todd Sisitsky varoval, že strach z promeškání příležitosti může být pro investory nebezpečný. Názory na to, zda už v odvětví AI vzniká bublina, se ale podle něj různí. Upozornil, že některé firmy dosahují za několik měsíců tržeb 100 milionů USD a jiné start-upy v rané fázi mají ocenění od 400 milionů do 1,2 miliardy dolarů na jednoho zaměstnance, což označil za ohromující.
Splaskne další bublina?
Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich prohlášení.
Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje měly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.