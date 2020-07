Tragické výsledky, které nikoho netrápí - názor analytiků z Patria Finance | E15.cz

I tak by se dal shrnout náš názor na nadcházející dny, respektive týdny. Stojíme na prahu výsledkové sezony za 2Q20 a tržní očekávání jsou hluboko pod bodem mrazu. Od společností sdružených v indexu S&P 500 se čeká až 44procentní meziroční propad zisků. Výjimkou nejsou ani pesimističtější odhady.

Těžko říct, jak to nakonec dopadne, ale stejně na tom nejspíš příliš nezáleží. Na výhledy pro finanční rok 2021 je ještě brzy, a naděje na rychlé oživení tudíž hned tak nezhasne. A špatný letošní rok trh stejně ve svých valuacích ignoruje a mezi řádky vysvětluje, že čím níž se propadneme v tomto roce, tím výš můžeme stoupat v roce příštím.

K sektorům nejvíce zasaženým pandemií patří energetika a cyklická spotřeba, což je vzhledem k nízkým cenám ropy a zavedeným karanténním opatřením zcela logické. Těžce zasaženým je i průmysl, který sdružuje dopravce včetně aerolinek.

Nejlépe by se měly s karanténou vypořádat utility a technologie, avšak s dovětkem, že i samotné IT čeká meziroční pokles zisků. Ani rozpad dle sektorů nicméně neodhalí celou zápletku, jelikož velká jména budou svým výkonem těžce drtit menší sektorové příbuzné.

O celkovém osudu výsledkové sezony však dost možná rozhodne už tento týden, kdy reportují velké americké banky. Roli nejostřeji sledovaného parametru si zopakují rizikové náklady, ke kterým přistoupily americké banky agresivně již v letošním prvním čtvrtletí a v podobném duchu se asi pojede dál. Kvůli rizikovým provizím se totiž od bank čeká až 72procentní meziroční propad zisků. Pokud by se banky postavily k rizikům benevolentněji a zisk by byl překvapivě dobrý (s tím však příliš nepočítáme), mohlo by to být cítit i na úrovni indexu.