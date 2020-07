Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Padající dolar marně hledá oporu | E15.cz

Úročení dolaru přitom koronakrize stlačila citelně dolů a trh spekuluje dokonce o výhledovém posunu úrokových sazeb do záporu. Dolar něco takového dosud nezažil, zatímco u eura, franku či u jenu jsme si na to už zvykli. Na druhé straně si euro mohlo připsat důležitou výhodu v podobě společné fiskální pomoci.

Čekání na pomoc

Fiskální pomoc skýtá šanci také pro dolar, ovšem musela by to být ta americká, která zatím vypadá docela komplikovaně. Kongres se ne a ne dohodnout. Jestliže však projde nový balík pomoci nahrazující opatření z března, jež právě vyprší, americké měně by to mělo pomoci. Podporu by teoreticky mohla dodat rovněž centrální banka, pokud by začala tlumit očekávání na svou expanzivní politiku. Jenže zatím zůstane opatrná a nebude něco podobného chtít dělat.

Reálnou vzpruhou pro dolar by pak bylo propuknutí nového strachu z toho, že druhá vlna koronaviru přidusí hospodářské oživení. Takové obavy jsou však zatím malé, a když přece přišly, spolu s nimi rovnou vyšla špatná data z americké ekonomiky, takže toho dolar stejně nevyužil. Potřeboval by, aby se investoři báli daleko víc.

Když se bát nebudou, tak i nový fiskální balík Kongresu pomůže jen na chvíli a dolar se znovu dostane pod tlak. Výhled ještě nižšího úročení i horšího zvládnutí krize v zámoří vede investory k přesypávání pozic, ve kterých má dolar stále ještě velkou váhu.

Prostor tu je

Jinak řečeno, i přes velkou změnu kurzu není část trhu sázející na euro proti dolaru příliš rozsáhlá a má prostor se zvětšovat. A do budoucna se do hry pravděpodobně zapojí ještě jeden nový fenomén – společné dluhopisy EU. Ty se z přechodného opatření mohou snadno stát trvalou součástí finančních trhů.

Jde přitom o cenné papíry, které si přímo říkají o to, aby byly využívány jako rezervy – na úkor těch amerických, z jejichž dominance by aspoň malou část ukously.

Autor je hlavní analytik Patria Finance

