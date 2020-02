Peníze lékem na soucit - akcie, měny | E15.cz

Přes dva tisíce mrtvých, desetitisíce nakažených, karantény a masivní opatření v Číně, zavřené továrny a… akcie na nových historických maximech. Soucit na finančních trzích nehledejme, pouze cynický kalkul. Co je jeho zdrojem? Zkušenosti a peníze.

Zkušenosti proto, že předchozí epidemie většinou žádnou tragédii pro akcie neznamenaly, naopak to byla příležitost výhodněji nakoupit. A peníze, ty se na trh opět sypou z bezedného měšce centrálních bank. Hledají si výnos a investor, který nenakoupil, zaostává za rostoucím trhem.

Hráči sázející na malý a přechodný dopad epidemie koronaviru se pochopitelně mohou snadno přepočítat. Statistik, ze kterých bychom si udělali přesnější obrázek o rozsahu škod, je stále zoufale málo. Ty hlavní vyjdou až v březnu či dubnu. Aby však investory pořádně vystrašily, musely by naznačit, že se čínská ekonomika z problémů bude dostávat déle a že se kvůli tomu dá čekat i dopad na západní země.

A je tu ještě jeden předpoklad – americký Fed by musel snížit tempo dodávání peněz na trh. To by sice chtěl, už o tom i mluvil, ale když ho nezlobí vysoká inflace a je tu čínské riziko, nebude s tím spěchat. Příliv peněz se tedy prodlouží a akcie budou mít dál tendenci se po zaváhání rychle vracet.

Autor je hlavní analytik Patria Finance