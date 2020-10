Americký diář Julie Urbišové: Šiřitelé pravdy | E15.cz

„To, co se děje na Twitteru ohledně politiky, není konverzace, ale naprostý chaos,“ poznamenala po amerických prezidentských volbách v roce 2016 Kerric Harveyová, autorka Encyklopedie sociálních médií a politiky. Jednoduše a výstižně shrnula to, co se tehdy odehrávalo na mnohem širším poli. Sociální média přinesla nejen nekonečné hádky rodinných členů nebo do té doby blízkých přátel s odlišnými politickými názory.

Možnost šíření virálních videí do těch nejvzdálenějších míst naší planety, navíc mnohdy nepravdivých, přepsala dějiny předvolebních kampaní. Zjištění o ruském vlivu šíření dezinformací a milionech falešných účtů přivedly vedení největších sociálních sítí k přehodnocení strategie a zavedení mnoha pravidel.

Jak se firmy jako Facebook, Twitter nebo Youtube z minulých voleb poučily? A jaké plány mají, aby dokázaly bojovat s manipulací? Když se Twitter před čtyřmi lety stal hlásnou troubou současného prezidenta Trumpa, bylo to pro něj zpočátku jistě velmi příjemné. Kdo by nechtěl být propagován nejmocnějším mužem planety? Když ovšem později prezident začal opakovaně šířit nepravdy a zavádějící informace, stal se z toho spíše danajský dar. Twitter nakonec zašel tak daleko, že několikrát zablokoval účet týmu Donalda Trumpa kvůli šíření dezinformací na téma koronavirus.

Je jasné, že sociální média nám všem pěkně zavařila. A vědí to i ona samotná. Lidé opouštějí zavedená média, kde funguje systém ověřování informací a častěji za pravdu dávají pochybným zdrojům, které jen potvrzují „jejich pravdy“.

Po minulých volbách v roce 2016 se Facebook dostal pod takovou palbu kritiky, že donutila k reakci i jeho zakladatele. Mark Zuckerberg se tehdy ještě zuby nehty bránil tím, že na jeho síti mají lidé přece na výběr z mnohem více názorových proudů, než pokud by sledovali jen tu jednu televizi nebo četli jen jedny noviny nakloněné jedné politické straně. O čtyři roky později už i on sám ví, že tak jednoduché to není a že boj proti fake news je mnohem složitější a těžší, než co na začátku čekal. Prohlášení Donalda Trumpa o tom, že si není úplně jistý, že uzná výsledky voleb v případě prohry a jeho omílané zpochybňování korespondenčních voleb už v tento okamžik mohou být důvodem k panice u manažerů těchto platforem.

A tak se dočítáme o tom, že se připravují mimo jiné na to, jak se zachovají v případě, že Donald Trump volby začne zpochybňovat. Jen Facebook, který je momentálně největším sociálním médiem se zhruba 175 miliony uživatelů, oznámil několik opatření. Mezi nimi například speciální varovné označování příspěvků zpochybňujících výsledky voleb nebo označování korespondenční volby za podvod. Pokud by ještě před sečtením všech hlasů jeden z kandidátů oznámil na Facebooku vítězství, navedou administrátoři uživatele na relevantní oficiální zdroj informací, jako je například agentura Reuters nebo příslušná volební komise. Podobně jsou na tom Twitter a Youtube.

Může to znít jako dobrý plán, anebo alespoň jako začátek dobrého plánu. Ještě pořád nejen v USA žijí miliony lidí, jež berou cokoliv šířené na sítích za daný fakt. Často čteme, že by měla posílit mediální výuka na školách. Co takhle zavést večerní školy na téma „jak číst sociální média“ také pro dospělé?