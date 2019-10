Glosa Jany Havligerové: Politikům na vědomí | E15.cz

Sametová revoluce stála za to, myslí si většina Čechů. Kladný hlas listopadovým událostem z roku 1989 dalo v nejnovější anketě Centra pro výzkum veřejného mínění 73 procent tazatelů. Obyvatelé Česka také tehdejší události vnímají lépe než Slováci. Tím ale úplně dobré zprávy v podstatě končí.

Současné poměry jsou lepší než v období před listopadem jen pro 49 procent Čechů, podle dvaatřiceti ze sta je to tak napůl a dvanáct procent říká, že poměry před listopadem byly lepší než ty současné. Jistě, poslední číslo je zanedbatelné a bylo by snadné ho bagatelizovat. Ze srovnání všech tří výsledků je ale jasné, že česká společnost zůstává rozpolcená. S fungováním demokracie je nyní v Česku spokojených pouze 55 procent lidí.

Průzkum by tak měl být varováním především pro politiky. Ti by měli zpytovat svědomí a zkoumat, jak k takovému stavu přispívají, a to včetně svého působení v institucích, jako je Poslanecká sněmovna nebo Senát.