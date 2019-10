Důchodová reforma: Drahý nultý pilíř – Glosa Martina Čabana | E15.cz

Pokud by dnes základní starobní důchod z nultého pilíře činil šest tisíc korun, vyšlo by to státní rozpočet při počtu 2,5 milionu starobních důchodců na 180 miliard korun. Každý další rok by tato částka s rostoucím počtem penzistů rostla. Kde takové peníze vzít, samozřejmě nikdo neví – pro představu to plus minus odpovídá výběru daně z příjmů právnických osob za celý loňský rok. To fakt žádná digitální, ba ani sektorová daň nevykryje.