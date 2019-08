Glosa Martina Čabana: Hraboš v koalici | E15.cz

Po obsazení ministerstva kultury a státním rozpočtu na příští rok se příčinou další koaliční roztržky stal hraboš. Proč ne. Spor mezi ministerstvy zemědělství a životního prostředí je zajímavý především nefungující komunikací mezi rezorty, které by si měly být po čertech blízko – zvlášť ve vládě, která se zaštiťuje ochranou krajiny, bojem proti suchu a dalšími moderními a potřebnými tématy.

Hrabošů je moc a zemědělcům dělají problémy. Ministr zemědělství Toman z ČSSD se rozhodl řešit to pěkně po velkopodnikatelsku – povolením plošných postřiků, které ovšem kromě hrabošů vyhubí skoro všechno, co se na poli hýbe. Vyděsil tím ekology, ornitology a nakonec i ministra životního prostředí Brabce. Toman mu pak vzkázal: „Takto si spolupráci rezortů opravdu nepředstavuji.“

Nicméně couvl, což je dobrá zpráva mimo jiné i pro ty sysly, co je Brabec s premiérem Babišem onehdy před kamerami cpali do vyvrtaných děr v zemi. Jestli se hrabošům povede vyhlodat do křehké koalice nějakou hlubší díru, teprve uvidíme.