Glosa Martina Čabana: Papír pro Hamáčka | E15.cz

Sociální demokraté nikam nejdou, v koaličním kabinetu s hnutím ANO zůstávají. To je stav, který bude platit přinejmenším dalších čtrnáct dní, přesněji řečeno do konce července. Právě k 31. 7. slíbil prezident Miloš Zeman odvolat ministra kultury Antonína Staňka. Sociální demokraté na jednání předsednictva na tento svévolný a ničím neomluvitelný dvouměsíční odklad Staňkova konce přistoupili, což lze vykládat jako dílčí úspěch Pražského hradu a jeho volné interpretace ústavy.

Další kótou, kterou bude Zeman dobývat, bude vynucení si jiného kandidáta do vedení rezortu kultury, než je Michal Šmarda, jehož nominaci předsednictvo ČSSD podle čerstvého usnesení „plně podporuje“. Na rozdíl od odvolání Staňka totiž jmenování Šmardy prezident nikdy nepřislíbil, a nechal se dokonce několikrát slyšet, že starosta Nového Města na Moravě se mu jako příští ministr vůbec nezamlouvá.

V této bitvě o Zemanovo premiérství by měl proti Pražskému hradu stát skutečný premiér Andrej Babiš, jemuž se ale do otevřeného konfliktu se Zemanem ani za mák nechce. Silná slova, případně i gesta, tak zbudou na šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který dostal „silný mandát“ k dalšímu jednání. Je dobré si všimnout, že předsednictvo výslovně neuložilo Hamáčkovi zatroubit k odchodu z vlády, pokud se Šmarda nestane ministrem.

Předseda strany dostal od širšího vedení zcela volnou ruku a může s vládním angažmá socialistů naložit, jak sám uzná za vhodné. Jestli je to známka bezmezné důvěry v úsudek předsedy, nebo spíš příznak naprosté bezradnosti ČSSD ve vztahu k vládnímu angažmá, o tom lze jistě vést dlouhé a neplodné debaty.

Jisté je, že alespoň teoreticky ve hře zůstává i možnost, že Zeman potvrdí své premiérství, Šmarda se ministrem nestane, a sociální demokraté přesto zůstanou ve vládě. Veškerá zbývající důstojnost sociální demokracie teď spočívá čistě na bedrech Jana Hamáčka. Bylo to tak už v předchozích dnech. Ale po pondělním jednání předsednictva, jak by řekl Andrej Babiš, na to má Hamáček papír. Není mu co závidět.