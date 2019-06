Glosa Petra Peška: Babiš je při chuti | E15.cz

Andrej Babiš nalezl v Bratislavě, kam zavítal na konferenci GLOBSEC, novou chuť k bagatelizování nedávných protivládních demonstrací. Účastníků tam prý bylo méně, než tvrdili organizátoři, ulice nemůže mluvit do složení vlády a lidé vlastně nemají důvod protestovat, protože se mají dobře. Od premiéra je to postoj vcelku pochopitelný, demonstranty by si asi nenaklonil ani sebevětším projevem sympatií. Paradoxem ovšem je, že právě protestní hlasy kdysi vynesly jeho hnutí ANO k moci. Ale to byla úplně jiná doba, to bylo to strašné „Palermo“.