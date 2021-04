Daňové nárazníky Pirátů - glosa Petra Peška | E15.cz

Průzkumy veřejného mínění favorizují koalici Pirátů s hnutím STAN. Je tedy logické, že pomýšlejí na vládu a lídr první ze stran na premiérský post. Ostatně to by mělo být ambicí každé větší strany a jejího vedení. Zbývá tedy otázka – co by vítězná koalice chtěla a dokázala prosadit například v daňové oblasti?

Pár náznaků nastínil lídr Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro deník E15. A už jen z toho plyne, že pro Piráty (a STAN) nebude právě lehké hledat pro to podporu. A to ani v případném spojenectví s koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL).

Mluví například o zrušení nulové daně u některých kapitálových operací. Což asi není překvapením vzhledem k tomu, že zdanění příjmů z prodeje většího objemu cenných papírů či podílů v akciových společnostech se Piráti snažili propašovat i do nedávného daňového balíčku. Senát jim to ale z návrhu vyškrtl.

U pravicových stran v čele ODS asi také stěží projde další Bartošův návrh (byť jeho původcem je prý STAN) zvýšit zdanění komerčních nemovitostí. Šéf Pirátů také mluví o vyšším zdanění těžby nerostných surovin a úpravě, respektive omezení investičních pobídek pro zahraniční firmy. Ani tady asi nebude plné koaličně-vládní souznění.

Naopak nechce vracet zpátky koncept superhrubé mzdy, který by znamenal opětovný růst nedávno snížených daní z příjmů zaměstnanců, nebo alespoň ne „v blízké době“. Každopádně vzhledem k tomu, že v parlamentu byli Piráti proti tomu, je to sympatické gesto v zemi, kde právě jistota stálých daňových sazeb nepanuje. A shoda by se možná našla i v rozumně nastavené digitální dani, o níž také mluví.

Možná trošku zarazí, že Bartoš chce bojovat proti „nelegální optimalizaci daní“. Buď jde o optimalizaci – možná neetickou, ale legální – anebo prostě o daňový únik. A ty by se samozřejmě potírat měly. To je ale jen slovíčkaření.

Mnohem zásadnější je věc týkající se firem podnikajících v digitální oblasti. Pirátský šéf mluví o tom, že na úrovni Evropské unie by například při stanovení minimální daně nemělo platit právo veta. Pohnutky jsou logické. Ale nebylo by to ničím jiným, než otevřením Pandořiny skříňky. Dneska je to tato daň, příště sazby další.

Je těžké si představit, že by s tím všechny ostatní strany zamýšlené vlády koalice souhlasily, natož všechny členské státy EU. Podobně jako s návrhem, aby se kurz koruny fixoval na kurz eura. Byť rozdílné názory na společnou evropskou měnu jsou i v rámci koalice Spolu.

Politika má být soubojem různých nápadů a postojů, ale také hledáním nutných kompromisů. Není to nic špatného ani neřešitelného. A je jasné, že některé daně se zvyšovat budou muset, současná vláda nasměrovala veřejné finance do hodně divokých vod.

Ale lehké to hledání kompromisů nebude.