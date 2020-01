Glosa Petra Peška: Laskaví komunisté | E15.cz

Ještě před pár lety by to znělo jako špatná politická satira. Dva komunističtí pohlaváři přijdou do sídla vlády, aby více než 30 let po listopadové revoluci přišli žádat o stažení českých vojáků vyslaných v rámci spojenecké mise do Iráku. A i když svého nedosáhnou, blahosklonně prohlásí, že nebudou usilovat o svržení kabinetu.