Glosa Petra Peška: Ministr proti nedotknutelným | E15.cz

Jednak kvůli samotné otázce, proč vlastně končí, když byl tak úspěšný, čestný a nebojácný? Lidsky pochopitelně se pochválil on sám. Pro příklad několik citací odcházejícího ministra: „Ministerstvo je ve výborné kondici, je hospodárné.“ „Nemám se za co stydět.“ „Nic se nezametalo pod koberec.“ „Poukázal jsem na nedotknutelné.“ A k tomu slíbil, že bude pracovat až do poslední minuty, tedy do středeční půlnoci. Jakkoliv to podle některých jízlivých komentářů na sociálních sítích mohlo být i varováním…

Jenže nešlo jen o samochválu. Slova uznání volil v souvislosti s působením Antonína Staňka i premiér Andrej Babiš, který seděl po jeho boku (a naopak). Hned z počátku tiskové konference předseda vlády orodoval za dodatečné peníze pro rezort kultury, zatímco zanedlouho ČSSD za její rozpočtovou nenasytnost kritizoval. A odvolávaného (!) ministra pochválil za „bezproblémovou situaci“ v jeho rezortu. „Nemůžu mu nic vyčítat,“ pravil doslova. Neboli – což sice neřekl, ale z citovaného to vyplynulo – skutečný důvod pro ministrův odchod neexistuje, bylo to jen kvůli nějakým chimérám ČSSD. Anebo výsledkem vnitrostranických půtek, jak už dříve premiér naznačil v rozhovoru pro Právo.

Ostatně ani sám ministr se ke své sociální demokracii, která ho do vlády vyslala, příliš nehlásil. Tedy přinejmenším k jejímu současnému vedení. Když premiér kritizoval rozpočtové požadavky Staňkových spolustraníků – a nutno dodat, že právem – „oranžový“ ministr v šedém obleku mlčel. Když se Andrej Babiš pouštěl do ČSSD kvůli tomu, že hodila svého člena vlády přes palubu, mlčel pochopitelně také. Vždyť šlo o něj.

Naopak opakovaně brojil proti „politikaření“, jako by držel v ruce koblihu. A když už o sociální demokracii mluvil, tak působil spíš jako její kritik. „Kdyby kolegové z ČSSD mohli být vstřícnější…“ vysvětloval fakt, že ministerstvo kultury je od prvního srpnového dne bez šéfa, a tudíž zjevně i mimo zákonný rámec.

Byla to nicméně poučná tisková konference. Vyjasnilo se, jaké pozice kdo zastává. Pokud si sociální demokraté mysleli, že instalováním Antonína Staňka do vlády zacpou ústa moravské členské základně a odmění tím úspěšného volebního kandidáta (z Olomouckého kraje se dostal do parlamentu jediný, díky preferenčním hlasům z třetího místa), tak si naběhli. A dobře jim tak, třeba si příště dají pozor i „odměňování“ jiných regionů.

Není také vyloučeno, že nakonec ve hře na viníka nedořešené situace utrpí nevýhru – kromě prezidenta Zemana už pochopil i premiér Babiš, že házet svoji vlastní nečinnost na ČSSD je nejlepším způsobem, jak očistit sama sebe.

Špatnou zprávou ovšem je, že ústavní pořádky trpí. Prázdniny, neprázdniny.