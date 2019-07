Babiš a Zeman jsou strůjci nových pořádků, po nich může být ještě hůř, tvrdí publicista Doležal | E15.cz

Mocenský konglomerát, který nemá v demokracii co pohledávat. To tvrdí o premiérovi Andrejovi Babišovi, prezidentovi Milošovi Zemanovi, předsedovi SPD Tomiovi Okamurovi a předsedovi KSČM Vojtěchovi Filipovi politolog a komentátor Bohumil Doležal. Podle něj se jedná o strůjce nových pořádků v Česku, které prý mají už teď strašlivé důsledky.

Svědčí to o úrovni voličů, nás všech, říká o preferencích hnutí ANO Doležal. Lid se podle něj ale mýlí často a tu většinu, která je s novými pořádky spokojená, je třeba neustále přesvědčovat o jejich chybě. Podle Doležala není třeba se bát nových voleb, ale chybí tu někdo, komu by bylo možné dát důvěru. Opozice je totiž bezzubá.

Zeman a Babiš se shodnou bez problémů a táhnou za jeden provaz, pokud jde o utahování demokracie, míní Doležal. Vypadá to prý, že prezident je teď silnější, to ale na mocenském konglomerátu nic nemění. Režim se nám přitom podle Doležala mění pod rukama. Po roce 1989 se udělala spousta chyb, to ale není důvod demokracii úplně rozbít, dodává.

Doležal tvrdí, že lidé vkládají falešné naděje do protestů a demonstrací organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii. Chybí jim totiž politické požadavky a aktivita, dělají jen anarchii, která se může zvrátit v totalitu. Neměli by požadovat odstoupení Babiše a Zemana, ale právě nové volby a prosazení žaloby na prezidenta v Poslanecké sněmovně. Doležal odmítá, že ta by neměla smysl. Když se totiž nebude dělat nic, dopadne to tu jistě špatně.